Авиарынок Индии на грани срыва: компании предупреждают о массовых отменах рейсов

Индийские авиакомпании предупредили власти о возможной приостановке полетов из-за резкого роста цен на авиационное топливо, вызванного обострением кризиса на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Авиаперевозчики Индии заявили о риске остановки работы

Ведущие авиакомпании Индии направили официальное обращение в Министерство гражданской авиации страны, предупредив о возможной приостановке деятельности. Поводом стал стремительный рост цен на авиационное топливо, который участники рынка связывают с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает The Times of India, обращение было направлено от имени Федерации индийских авиакомпаний (FIA). В документе подчеркивается, что текущая ценовая динамика может поставить отрасль в крайне уязвимое положение и привести к масштабным сбоям в авиасообщении.

Рост цен на топливо усиливает давление на отрасль

Авиакомпании заявляют, что любое дальнейшее увеличение стоимости топлива или «произвольное ценообразование» способно вызвать серьезные финансовые потери. В обращении подчеркивается, что при сохранении текущих условий перевозчики могут столкнуться с необходимостью сокращения рейсов или даже их полной остановки.

Отдельно отмечается, что такая ситуация неизбежно повлечет за собой отмену авиарейсов и нарушение транспортной логистики внутри страны и за ее пределами.

Призыв к срочной поддержке властей

Представители авиационного сектора обратились к правительству Индии с призывом оказать экстренную и значительную финансовую поддержку. По их словам, это необходимо для стабилизации отрасли и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

В письме подчеркивается, что без оперативных мер компании могут столкнуться с угрозой выживания, а восстановление нормальной работы потребует значительно больших ресурсов в будущем.

Глобальный тренд: сокращение рейсов и дефицит топлива

Ситуация в Индии развивается на фоне более широкого кризиса в мировой авиаотрасли. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов и выводить самолеты из эксплуатации из-за роста цен на топливо.

Кроме того, британская газета The Guardian отмечала, что в Европе также усиливаются риски в авиационном секторе. По данным издания, запасы авиационного топлива там могут оказаться критически низкими на фоне геополитической напряженности, связанной с Ираном.

Риски для авиации и возможные последствия

Эксперты отрасли отмечают, что устойчивый рост цен на топливо остается одним из ключевых факторов давления на авиаперевозчиков. В условиях нестабильных поставок нефти и высокой волатильности рынка компании вынуждены пересматривать расписания и оптимизировать маршруты.

Если тенденция сохранится, мировая авиация может столкнуться с новым этапом сокращения рейсов и увеличением стоимости перелетов для пассажиров.