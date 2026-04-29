CМИ: Ларису Долину экстренно госпитализировали

Новости Мира 0 757

Певица Лариса Долина была экстренно госпитализирована в Москве из-за сильных болей в позвоночнике. Врачи диагностировали у артистки хондроз и проводят обследование, сообщает Lada.kz. 

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Российскую певицу Ларису Долину экстренно доставили в медицинское учреждение после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, артистка жаловалась на сильную боль в области позвоночника.

Состояние певицы и предварительный диагноз

По информации медиков, у Долиной выявлен хондроз — заболевание, связанное с дегенеративными изменениями хрящевой ткани позвоночника. Врачи также не исключают наличие дополнительных осложнений, связанных с состоянием опорно-двигательного аппарата.

Сейчас артистка находится под наблюдением специалистов, ей проводится необходимое обследование и назначена терапия для стабилизации состояния.

Резкое ухудшение самочувствия дома

Как сообщалось ранее, накануне госпитализации певице внезапно стало плохо в ее квартире в Москве. По данным источников, несколько часов она испытывала сильный дискомфорт и не могла подняться с постели. После этого было принято решение вызвать скорую помощь.

Проблемы со здоровьем на фоне напряженного периода

Ситуация с госпитализацией произошла на фоне непростого периода в жизни артистки. В последние годы Лариса Долина неоднократно оказывалась в центре общественного внимания из-за судебных разбирательств, связанных с недвижимостью.

В 2025 году вокруг певицы разгорелся резонансный конфликт, связанный с продажей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Покупательницей недвижимости стала Полина Лурье, которая позднее лишилась и жилья, и денежных средств. Долина заявляла, что стала жертвой мошенников.

Судебные разбирательства длились более года. В декабре прошлого года Верховный суд РФ принял решение в пользу Лурье, а в январе певицу выселили из квартиры. После этого артистка начала арендовать жилье.

Состояние артистки сейчас

На данный момент врачи продолжают наблюдение за состоянием Ларисы Долиной. Официальных комментариев от представителей певицы о ее самочувствии пока не поступало.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь