CМИ: Ларису Долину экстренно госпитализировали

Певица Лариса Долина была экстренно госпитализирована в Москве из-за сильных болей в позвоночнике. Врачи диагностировали у артистки хондроз и проводят обследование, сообщает Lada.kz.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российскую певицу Ларису Долину экстренно доставили в медицинское учреждение после резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, артистка жаловалась на сильную боль в области позвоночника.

Состояние певицы и предварительный диагноз

По информации медиков, у Долиной выявлен хондроз — заболевание, связанное с дегенеративными изменениями хрящевой ткани позвоночника. Врачи также не исключают наличие дополнительных осложнений, связанных с состоянием опорно-двигательного аппарата.

Сейчас артистка находится под наблюдением специалистов, ей проводится необходимое обследование и назначена терапия для стабилизации состояния.

Резкое ухудшение самочувствия дома

Как сообщалось ранее, накануне госпитализации певице внезапно стало плохо в ее квартире в Москве. По данным источников, несколько часов она испытывала сильный дискомфорт и не могла подняться с постели. После этого было принято решение вызвать скорую помощь.

Проблемы со здоровьем на фоне напряженного периода

Ситуация с госпитализацией произошла на фоне непростого периода в жизни артистки. В последние годы Лариса Долина неоднократно оказывалась в центре общественного внимания из-за судебных разбирательств, связанных с недвижимостью.

В 2025 году вокруг певицы разгорелся резонансный конфликт, связанный с продажей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Покупательницей недвижимости стала Полина Лурье, которая позднее лишилась и жилья, и денежных средств. Долина заявляла, что стала жертвой мошенников.

Судебные разбирательства длились более года. В декабре прошлого года Верховный суд РФ принял решение в пользу Лурье, а в январе певицу выселили из квартиры. После этого артистка начала арендовать жилье.

Состояние артистки сейчас

На данный момент врачи продолжают наблюдение за состоянием Ларисы Долиной. Официальных комментариев от представителей певицы о ее самочувствии пока не поступало.