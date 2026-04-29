Рабочих в Индии снимают камеры, чтобы обучить ИИ, который их заменит

В Индии обсуждают видео со швейной фабрики, где сотрудников снимают на камеры для обучения искусственного интеллекта. Пользователи опасаются, что технология может в будущем заменить самих работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oddity Central .

Камеры фиксируют каждое движение

В сети распространяются кадры с одной из швейных фабрик в Индии, где сотрудники работают в наушниках и специальных устройствах с камерами. Во время пошива одежды техника фиксирует движения рук, глаз и общую механику работы человека.

По данным, которые приводит издание Oddity Central, таким образом компания формирует массив данных, необходимый для обучения систем искусственного интеллекта.

Как обучают алгоритмы на «живом труде»

Вместо дорогостоящих систем захвата движения производители используют более простую и наглядную альтернативу — запись реальных рабочих процессов.

Камеры фактически копируют тонкую моторику сотрудников: как они берут ткань, как выполняют швы, как координируют движения. Эти данные затем могут использоваться для создания алгоритмов, способных воспроизводить подобные действия уже без участия человека.

Опасения по поводу будущего рабочих

Публикация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи считают подобный подход тревожным, поскольку данные, собранные на фабрике, могут быть использованы для автоматизации процессов.

В комментариях звучит мнение, что сами сотрудники, по сути, создают технологию, которая потенциально может сократить их рабочие места.

Этика и границы технологий

Если предположение об использовании записей для обучения ИИ подтвердится, ситуация поднимает важные этические вопросы. Речь идет о том, насколько корректно использовать труд людей не только для производства, но и для создания систем, которые в будущем могут их заменить.

Обсуждение вокруг видео продолжает набирать обороты, а сама история стала очередным примером того, как быстро технологии искусственного интеллекта проникают в традиционные отрасли.