18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.55
540.38
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.04.2026, 08:51

Рабочих в Индии снимают камеры, чтобы обучить ИИ, который их заменит

Новости Мира 0 487

В Индии обсуждают видео со швейной фабрики, где сотрудников снимают на камеры для обучения искусственного интеллекта. Пользователи опасаются, что технология может в будущем заменить самих работников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oddity Central.

Фото: odditycentral.com
Фото: odditycentral.com

Камеры фиксируют каждое движение

В сети распространяются кадры с одной из швейных фабрик в Индии, где сотрудники работают в наушниках и специальных устройствах с камерами. Во время пошива одежды техника фиксирует движения рук, глаз и общую механику работы человека.

По данным, которые приводит издание Oddity Central, таким образом компания формирует массив данных, необходимый для обучения систем искусственного интеллекта.

Как обучают алгоритмы на «живом труде»

Вместо дорогостоящих систем захвата движения производители используют более простую и наглядную альтернативу — запись реальных рабочих процессов.

Камеры фактически копируют тонкую моторику сотрудников: как они берут ткань, как выполняют швы, как координируют движения. Эти данные затем могут использоваться для создания алгоритмов, способных воспроизводить подобные действия уже без участия человека.

Опасения по поводу будущего рабочих

Публикация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи считают подобный подход тревожным, поскольку данные, собранные на фабрике, могут быть использованы для автоматизации процессов.

В комментариях звучит мнение, что сами сотрудники, по сути, создают технологию, которая потенциально может сократить их рабочие места.

Этика и границы технологий

Если предположение об использовании записей для обучения ИИ подтвердится, ситуация поднимает важные этические вопросы. Речь идет о том, насколько корректно использовать труд людей не только для производства, но и для создания систем, которые в будущем могут их заменить.

Обсуждение вокруг видео продолжает набирать обороты, а сама история стала очередным примером того, как быстро технологии искусственного интеллекта проникают в традиционные отрасли.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь