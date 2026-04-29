Названа добавка, которая может помочь похудеть

Новости Мира

Хлорофилл может способствовать снижению массы тела, однако научных доказательств его эффективности пока недостаточно, отмечают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: istockphoto.com

Хлорофилл и похудение: что говорят врачи

Хлорофилл, известный как природный пигмент, придающий растениям зеленый цвет, вновь оказался в центре внимания сторонников здорового образа жизни и похудения. Его часто продают в виде биологически активных добавок, которым приписывают способность ускорять снижение веса.

Однако медики подчеркивают: несмотря на популярность, научная база вокруг этого вещества остается ограниченной.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в комментарии «Газете.Ru» отметила, что исследования действительно фиксируют возможное влияние хлорофилла на массу тела, но их пока недостаточно для однозначных выводов.

Как работает хлорофилл в организме

Хлорофилл — это сложная молекула-пигмент, которая отвечает за зеленый цвет растений и процесс фотосинтеза, позволяющий преобразовывать солнечный свет в энергию. По своей структуре он напоминает гемоглобин человека, однако отличается центральным элементом: вместо железа в его составе находится магний.

Именно эта биохимическая схожесть часто становится причиной интереса к веществу в контексте влияния на организм человека, включая обмен веществ и общее самочувствие.

Что известно о влиянии на вес

По словам специалиста, некоторые исследования указывают на потенциальную связь хлорофилла с:

  • снижением массы тела
  • улучшением работы желудочно-кишечного тракта
  • мягким очищающим эффектом организма

При этом врач подчеркивает, что речь идет о предварительных данных. Масштабных клинических исследований, которые могли бы подтвердить выраженный эффект для похудения, пока не проводилось.

Безопасность и ограничения

Специалисты отмечают, что в целом хлорофилл в форме добавок переносится организмом хорошо. Побочные реакции фиксируются редко, а серьезные осложнения практически не встречаются.

Однако медики обращают внимание на необходимость индивидуального подхода. Особую осторожность стоит соблюдать людям с хроническими заболеваниями, а также пациентам с онкологическими диагнозами. Возможные реакции могут различаться в зависимости от состояния здоровья и особенностей организма.

Альтернатива добавкам

Врачи напоминают, что получать хлорофилл можно и без биологически активных добавок. Для этого достаточно увеличить в рационе количество свежих овощей и зелени, которые естественным образом содержат это вещество.

Такой подход считается более безопасным и физиологичным способом поддержания баланса питательных веществ.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь