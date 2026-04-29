Названа добавка, которая может помочь похудеть

Хлорофилл может способствовать снижению массы тела, однако научных доказательств его эффективности пока недостаточно, отмечают специалисты.
Хлорофилл, известный как природный пигмент, придающий растениям зеленый цвет, вновь оказался в центре внимания сторонников здорового образа жизни и похудения. Его часто продают в виде биологически активных добавок, которым приписывают способность ускорять снижение веса.
Однако медики подчеркивают: несмотря на популярность, научная база вокруг этого вещества остается ограниченной.
Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в комментарии «Газете.Ru» отметила, что исследования действительно фиксируют возможное влияние хлорофилла на массу тела, но их пока недостаточно для однозначных выводов.
Хлорофилл — это сложная молекула-пигмент, которая отвечает за зеленый цвет растений и процесс фотосинтеза, позволяющий преобразовывать солнечный свет в энергию. По своей структуре он напоминает гемоглобин человека, однако отличается центральным элементом: вместо железа в его составе находится магний.
Именно эта биохимическая схожесть часто становится причиной интереса к веществу в контексте влияния на организм человека, включая обмен веществ и общее самочувствие.
По словам специалиста, некоторые исследования указывают на потенциальную связь хлорофилла с:
При этом врач подчеркивает, что речь идет о предварительных данных. Масштабных клинических исследований, которые могли бы подтвердить выраженный эффект для похудения, пока не проводилось.
Специалисты отмечают, что в целом хлорофилл в форме добавок переносится организмом хорошо. Побочные реакции фиксируются редко, а серьезные осложнения практически не встречаются.
Однако медики обращают внимание на необходимость индивидуального подхода. Особую осторожность стоит соблюдать людям с хроническими заболеваниями, а также пациентам с онкологическими диагнозами. Возможные реакции могут различаться в зависимости от состояния здоровья и особенностей организма.
Врачи напоминают, что получать хлорофилл можно и без биологически активных добавок. Для этого достаточно увеличить в рационе количество свежих овощей и зелени, которые естественным образом содержат это вещество.
Такой подход считается более безопасным и физиологичным способом поддержания баланса питательных веществ.
Комментарии0 комментарий(ев)