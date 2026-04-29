Названа добавка, которая может помочь похудеть

Хлорофилл может способствовать снижению массы тела, однако научных доказательств его эффективности пока недостаточно, отмечают специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: istockphoto.com

Хлорофилл и похудение: что говорят врачи

Хлорофилл, известный как природный пигмент, придающий растениям зеленый цвет, вновь оказался в центре внимания сторонников здорового образа жизни и похудения. Его часто продают в виде биологически активных добавок, которым приписывают способность ускорять снижение веса.

Однако медики подчеркивают: несмотря на популярность, научная база вокруг этого вещества остается ограниченной.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в комментарии «Газете.Ru» отметила, что исследования действительно фиксируют возможное влияние хлорофилла на массу тела, но их пока недостаточно для однозначных выводов.

Как работает хлорофилл в организме

Хлорофилл — это сложная молекула-пигмент, которая отвечает за зеленый цвет растений и процесс фотосинтеза, позволяющий преобразовывать солнечный свет в энергию. По своей структуре он напоминает гемоглобин человека, однако отличается центральным элементом: вместо железа в его составе находится магний.

Именно эта биохимическая схожесть часто становится причиной интереса к веществу в контексте влияния на организм человека, включая обмен веществ и общее самочувствие.

Что известно о влиянии на вес

По словам специалиста, некоторые исследования указывают на потенциальную связь хлорофилла с:

снижением массы тела

улучшением работы желудочно-кишечного тракта

мягким очищающим эффектом организма

При этом врач подчеркивает, что речь идет о предварительных данных. Масштабных клинических исследований, которые могли бы подтвердить выраженный эффект для похудения, пока не проводилось.

Безопасность и ограничения

Специалисты отмечают, что в целом хлорофилл в форме добавок переносится организмом хорошо. Побочные реакции фиксируются редко, а серьезные осложнения практически не встречаются.

Однако медики обращают внимание на необходимость индивидуального подхода. Особую осторожность стоит соблюдать людям с хроническими заболеваниями, а также пациентам с онкологическими диагнозами. Возможные реакции могут различаться в зависимости от состояния здоровья и особенностей организма.

Альтернатива добавкам

Врачи напоминают, что получать хлорофилл можно и без биологически активных добавок. Для этого достаточно увеличить в рационе количество свежих овощей и зелени, которые естественным образом содержат это вещество.

Такой подход считается более безопасным и физиологичным способом поддержания баланса питательных веществ.