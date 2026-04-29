29.04.2026, 11:32

Названы скрытые признаки проживания «чужой жизни»

Новости Мира 0 563

Иногда человек внезапно ощущает, что живёт не своей жизнью, будто играет навязанную роль. Психологи объясняют, почему возникает это чувство и как постепенно вернуть ощущение собственного выбора, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube

Ощущение «чужой роли»: почему оно возникает

Психологи отмечают, что чувство проживания «не своей жизни» чаще всего формируется постепенно. Оно появляется, когда человек долго действует не исходя из собственных желаний, а подстраиваясь под ожидания семьи, общества или окружения.

Со временем это превращается в привычный режим. Решения принимаются почти автоматически, без внутреннего отклика. В какой-то момент возникает резкое осознание — будто привычная жизнь больше не ощущается своей.

Специалисты по когнитивной психологии объясняют это как накопленный внутренний конфликт. Если человек длительное время игнорирует собственные потребности, психика начинает сигнализировать через усталость, эмоциональное выгорание и ощущение «потери себя».

Как понять, что вы живёте не по своим желаниям

Психотерапевты советуют обращать внимание не только на мысли, но и на телесные реакции. Организм часто реагирует раньше, чем сознание успевает всё осознать.

Если при выполнении определённых дел появляется напряжение, тяжесть или упадок сил — это может быть сигналом внутреннего сопротивления. Напротив, чувство лёгкости и спокойствия часто указывает на более «свой» выбор.

Специалисты рекомендуют простой приём: выписать действия, которые вы выполняете «потому что надо», и отдельно — то, что делаете «потому что действительно хотите». Уже на этом этапе становится заметен перекос между внешними ожиданиями и внутренними потребностями.

Как постепенно вернуть ощущение своей жизни

Эксперты подчёркивают, что резкие перемены здесь не работают. Важно начинать с небольших шагов, которые возвращают чувство личного выбора.

Это может быть отказ от необязательных встреч, выделение времени на тишину или привычка ежедневно делать хотя бы одно действие, которое вы выбираете исключительно для себя.

Постепенно такие решения помогают «перенастроить» внутреннее состояние. Человек начинает лучше чувствовать свои границы и желания, а жизнь перестаёт восприниматься как навязанный сценарий.

Психологи отмечают, что в этом процессе особенно важно не ждать одобрения со стороны. Оно не всегда приходит вовремя, но именно регулярные маленькие выборы формируют ощущение, что жизнь снова принадлежит вам.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь