Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
29.04.2026, 13:03

Температура 37–38°C может держаться неделями: врач назвала неожиданные причины

Новости Мира

Температура тела в пределах 37–38°C, сохраняющаяся несколько дней или недель, может быть связана не только с инфекциями, но и с лекарствами, гормональными изменениями и рядом скрытых заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Что такое субфебрилитет

Состояние, при котором температура тела долгое время держится на уровне 37–38°C, называется субфебрилитетом. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, указывающий на возможные изменения в организме.

В некоторых случаях такое состояние может сохраняться как несколько дней, так и значительно дольше, что требует медицинского наблюдения.

Побочный эффект лекарств

Как рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно, одной из причин субфебрилитета может быть реакция на медикаменты.

Повышение температуры иногда возникает на фоне приема антибиотиков, гормональных препаратов, антидепрессантов, нейролептиков, противоопухолевых средств и иммуномодуляторов. В таких случаях это рассматривается как побочный эффект терапии.

Физиологические причины повышения температуры

В норме температура тела регулируется сложными механизмами, в которых участвуют нервная и эндокринная системы, а также обмен веществ.

Небольшое повышение температуры может наблюдаться при интенсивных физических нагрузках, стрессе или перегреве. Кроме того, субфебрилитет возможен в первом триместре беременности и в период гормональной перестройки у женщин в перименопаузе.

Инфекции и хронические процессы

Если температура держится длительно, врачи в первую очередь исключают инфекционные причины. В этом случае повышение температуры связано с иммунным ответом и воспалительными процессами в организме.

Субфебрилитет может сопровождать простудные заболевания, пневмонию, а также вялотекущие инфекции, включая туберкулез, ВИЧ-инфекцию, хронический тонзиллит, сифилис, герпес и бруцеллез.

Когда важно обратиться к врачу

Медики подчеркивают, что длительная температура 37–38°C, особенно в сочетании с дополнительными симптомами, требует медицинского обследования.

Поводом для обращения к врачу могут стать слабость, кашель, одышка, боли в грудной клетке, ночная потливость и увеличение лимфатических узлов. В таких случаях важно исключить серьезные заболевания и установить точную причину состояния.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь