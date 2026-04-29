«Срочно к врачу»: названы симптомы образования камней в почках

Медики напомнили о симптомах, которые могут указывать на образование камней в почках. При их появлении специалисты советуют не откладывать визит к врачу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ddoctors.ru

Почему появляются камни в почках

Почки выполняют важную функцию фильтрации крови и выведения вредных веществ из организма. Однако при нарушении обменных процессов в них могут формироваться твердые образования — камни.

Такие отложения способны вызывать сильную боль и серьезно ухудшать самочувствие, поэтому состояние требует внимательного отношения и своевременной диагностики.

Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Специалисты отмечают, что одним из первых сигналов может стать боль в области поясницы. Нередко она распространяется в паховую зону или бедро, что является характерным признаком почечных нарушений.

Также возможны жжение или дискомфорт при мочеиспускании, изменение цвета мочи — она может становиться мутной или содержать следы крови. Дополнительно пациенты могут жаловаться на тошноту, слабость и общее ухудшение состояния.

Когда нужно срочно обращаться к врачу

Особую тревогу вызывают ситуации, когда перечисленные симптомы сопровождаются повышенной температурой, ознобом, выраженной слабостью и неприятным запахом мочи.

В таких случаях медики подчеркивают необходимость немедленного обращения за медицинской помощью, поскольку речь может идти о развитии осложнений.

Можно ли использовать народные методы

Эксперты отмечают, что в некоторых случаях для поддержки организма при небольших образованиях могут использоваться растительные средства. Однако они подчеркивают, что такие методы не заменяют лечение и диагностику у врача.

Среди упоминаемых средств — отвары на основе брусники и клюквы, а также некоторых лекарственных растений, включая толокнянку, календулу и репешок. Также иногда рекомендуется употребление теплой воды с добавлением лимонного сока и небольшого количества меда.

Важное предупреждение

Специалисты акцентируют внимание на том, что самостоятельное лечение при подозрении на камни в почках может быть опасным. Даже при использовании растительных средств необходимо сначала получить медицинскую консультацию, чтобы избежать осложнений и правильно определить состояние организма.