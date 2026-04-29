В аэропорту Таиланда задержали девушку с 30 живыми черепахами, приклеенными к телу

В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке задержали 19-летнюю гражданку Тайваня, пытавшуюся вывезти из страны 30 охраняемых индийских звездчатых черепах, прикрепив их к телу с помощью скотча, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений

Подозрительное поведение на досмотре

Инцидент произошел 28 апреля в одном из крупнейших аэропортов Таиланда — Суварнабхуми. Сотрудники службы досмотра обратили внимание на странное поведение молодой пассажирки в зоне вылета.

К проверке подключились сотрудники таможни, иммиграционной полиции и службы безопасности аэропорта. Совместными усилиями они приняли решение провести более тщательный досмотр, который и раскрыл попытку необычной контрабанды.

Черепахи, спрятанные под одеждой

В ходе проверки выяснилось, что под одеждой девушки были спрятаны живые животные. Каждую черепаху она поместила в отдельный небольшой тканевый мешочек, после чего закрепила их на теле с помощью скотча.

Таким образом, на теле пассажирки оказалось сразу 30 индийских звездчатых черепах — редкого вида, который находится под охраной.

По данным издания The Pattaya News, 29 животных были обнаружены живыми, однако одна черепаха погибла.

Редкий вид и высокий спрос на черном рынке

Индийские звездчатые черепахи относятся к видам, которые пользуются повышенным спросом на нелегальном рынке экзотических животных. Их ценность объясняется редкостью и характерным внешним видом с ярким «звездчатым» рисунком на панцире.

В ряде стран торговля такими животными строго ограничена или полностью запрещена, однако незаконный оборот продолжает фиксироваться, несмотря на усиленный контроль.

Расследование продолжается

После задержания пассажирки власти Таиланда начали разбирательство, чтобы установить происхождение животных и возможные каналы контрабанды. Подобные случаи в стране рассматриваются как серьезное нарушение законодательства о защите дикой природы.