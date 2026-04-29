В аэропорту Таиланда задержали девушку с 30 живыми черепахами, приклеенными к телу

В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке задержали 19-летнюю гражданку Тайваня, пытавшуюся вывезти из страны 30 охраняемых индийских звездчатых черепах, прикрепив их к телу с помощью скотча, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.
Инцидент произошел 28 апреля в одном из крупнейших аэропортов Таиланда — Суварнабхуми. Сотрудники службы досмотра обратили внимание на странное поведение молодой пассажирки в зоне вылета.
К проверке подключились сотрудники таможни, иммиграционной полиции и службы безопасности аэропорта. Совместными усилиями они приняли решение провести более тщательный досмотр, который и раскрыл попытку необычной контрабанды.
В ходе проверки выяснилось, что под одеждой девушки были спрятаны живые животные. Каждую черепаху она поместила в отдельный небольшой тканевый мешочек, после чего закрепила их на теле с помощью скотча.
Таким образом, на теле пассажирки оказалось сразу 30 индийских звездчатых черепах — редкого вида, который находится под охраной.
По данным издания The Pattaya News, 29 животных были обнаружены живыми, однако одна черепаха погибла.
Индийские звездчатые черепахи относятся к видам, которые пользуются повышенным спросом на нелегальном рынке экзотических животных. Их ценность объясняется редкостью и характерным внешним видом с ярким «звездчатым» рисунком на панцире.
В ряде стран торговля такими животными строго ограничена или полностью запрещена, однако незаконный оборот продолжает фиксироваться, несмотря на усиленный контроль.
После задержания пассажирки власти Таиланда начали разбирательство, чтобы установить происхождение животных и возможные каналы контрабанды. Подобные случаи в стране рассматриваются как серьезное нарушение законодательства о защите дикой природы.
