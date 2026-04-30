Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
29.04.2026, 20:00

Назван самый тихий город на планете

Новости Мира

В американском Грин-Бэнке жизнь полностью подчинена работе одного из самых чувствительных радиотелескопов в мире: здесь запрещены Wi-Fi, мобильная связь и даже часть бытовой техники, чтобы не «заглушать» сигналы из космоса, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: nypost.com
Город, где тишина важнее интернета

В Западной Вирджинии (США) находится небольшой населённый пункт Грин-Бэнк, который часто называют одним из самых «тихих» мест на планете в технологическом смысле. Причина этого — работа гигантского радиотелескопа имени Роберта К. Бёрда, способного улавливать слабейшие сигналы из глубин Вселенной.

Именно ради его функционирования в городе действуют строгие ограничения на использование любых источников радиоволн.

Зона радиомолчания: территория без Wi-Fi и смартфонов

Ещё в 1958 году власти США создали так называемую Национальную зону радиомолчания площадью около 13 тысяч квадратных миль. Грин-Бэнк стал её центральной частью.

В пределах этой территории запрещены:

  • мобильная связь
  • Wi-Fi и Bluetooth
  • любые беспроводные устройства

Даже привычный домашний интернет здесь допускается только по кабелю, а попытки раздать сигнал по беспроводной сети считаются нарушением правил.

Почему запрещена даже бытовая техника

Причина жёстких ограничений проста: радиотелескоп крайне чувствителен к любым электромагнитным помехам.

По данным репортажа, обычные приборы вроде микроволновок, роутеров, холодильников или стиральных машин способны создавать «шум», который мешает работе оборудования и искажает космические сигналы.

Даже автомобили представляют потенциальную проблему — системы зажигания и электроника также генерируют радиопомехи, поэтому местные жители стараются минимизировать использование транспорта.

Контроль и «охота» на радиохулиганов

За соблюдением режима следят специальные службы обсерватории. По территории курсируют патрульные фургоны, оснащённые оборудованием для поиска источников радиошума.

Они могут обнаружить даже слабые нарушения — от неисправного бытового прибора до незаконно работающего роутера.

Жизнь в условиях технологического минимализма

Несмотря на строгие правила, в Грин-Бэнке живёт небольшое сообщество людей, включая тех, кто считает себя особенно чувствительным к электромагнитному излучению. По их словам, отсутствие сотовых вышек и беспроводных сетей делает жизнь комфортнее и спокойнее.

Инфраструктура здесь напоминает прошлые десятилетия: проводные телефоны, ограниченный интернет и полное отсутствие привычного «цифрового шума».

Школа как исключение из правил

Интересный компромисс был найден в сфере образования. В прошлом году местной школе разрешили временно использовать Wi-Fi — строго во время занятий и только на частоте 2,4 ГГц.

Однако после уроков вся система полностью отключается, чтобы не мешать работе радиотелескопа.

Баланс между наукой и повседневной жизнью

Грин-Бэнк остаётся редким примером населённого пункта, где интересы науки фактически определяют правила жизни целого города. Здесь отказ от цифровых удобств стал необходимой мерой ради одной цели — возможности «слушать» Вселенную без помех.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь