Назван самый тихий город на планете

В американском Грин-Бэнке жизнь полностью подчинена работе одного из самых чувствительных радиотелескопов в мире: здесь запрещены Wi-Fi, мобильная связь и даже часть бытовой техники, чтобы не «заглушать» сигналы из космоса.

Город, где тишина важнее интернета

В Западной Вирджинии (США) находится небольшой населённый пункт Грин-Бэнк, который часто называют одним из самых «тихих» мест на планете в технологическом смысле. Причина этого — работа гигантского радиотелескопа имени Роберта К. Бёрда, способного улавливать слабейшие сигналы из глубин Вселенной.

Именно ради его функционирования в городе действуют строгие ограничения на использование любых источников радиоволн.

Зона радиомолчания: территория без Wi-Fi и смартфонов

Ещё в 1958 году власти США создали так называемую Национальную зону радиомолчания площадью около 13 тысяч квадратных миль. Грин-Бэнк стал её центральной частью.

В пределах этой территории запрещены:

мобильная связь

Wi-Fi и Bluetooth

любые беспроводные устройства

Даже привычный домашний интернет здесь допускается только по кабелю, а попытки раздать сигнал по беспроводной сети считаются нарушением правил.

Почему запрещена даже бытовая техника

Причина жёстких ограничений проста: радиотелескоп крайне чувствителен к любым электромагнитным помехам.

По данным репортажа, обычные приборы вроде микроволновок, роутеров, холодильников или стиральных машин способны создавать «шум», который мешает работе оборудования и искажает космические сигналы.

Даже автомобили представляют потенциальную проблему — системы зажигания и электроника также генерируют радиопомехи, поэтому местные жители стараются минимизировать использование транспорта.

Контроль и «охота» на радиохулиганов

За соблюдением режима следят специальные службы обсерватории. По территории курсируют патрульные фургоны, оснащённые оборудованием для поиска источников радиошума.

Они могут обнаружить даже слабые нарушения — от неисправного бытового прибора до незаконно работающего роутера.

Жизнь в условиях технологического минимализма

Несмотря на строгие правила, в Грин-Бэнке живёт небольшое сообщество людей, включая тех, кто считает себя особенно чувствительным к электромагнитному излучению. По их словам, отсутствие сотовых вышек и беспроводных сетей делает жизнь комфортнее и спокойнее.

Инфраструктура здесь напоминает прошлые десятилетия: проводные телефоны, ограниченный интернет и полное отсутствие привычного «цифрового шума».

Школа как исключение из правил

Интересный компромисс был найден в сфере образования. В прошлом году местной школе разрешили временно использовать Wi-Fi — строго во время занятий и только на частоте 2,4 ГГц.

Однако после уроков вся система полностью отключается, чтобы не мешать работе радиотелескопа.

Баланс между наукой и повседневной жизнью

Грин-Бэнк остаётся редким примером населённого пункта, где интересы науки фактически определяют правила жизни целого города. Здесь отказ от цифровых удобств стал необходимой мерой ради одной цели — возможности «слушать» Вселенную без помех.