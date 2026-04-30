Назван самый тихий город на планете

В американском Грин-Бэнке жизнь полностью подчинена работе одного из самых чувствительных радиотелескопов в мире: здесь запрещены Wi-Fi, мобильная связь и даже часть бытовой техники, чтобы не «заглушать» сигналы из космоса.
В Западной Вирджинии (США) находится небольшой населённый пункт Грин-Бэнк, который часто называют одним из самых «тихих» мест на планете в технологическом смысле. Причина этого — работа гигантского радиотелескопа имени Роберта К. Бёрда, способного улавливать слабейшие сигналы из глубин Вселенной.
Именно ради его функционирования в городе действуют строгие ограничения на использование любых источников радиоволн.
Ещё в 1958 году власти США создали так называемую Национальную зону радиомолчания площадью около 13 тысяч квадратных миль. Грин-Бэнк стал её центральной частью.
В пределах этой территории запрещены:
Даже привычный домашний интернет здесь допускается только по кабелю, а попытки раздать сигнал по беспроводной сети считаются нарушением правил.
Причина жёстких ограничений проста: радиотелескоп крайне чувствителен к любым электромагнитным помехам.
По данным репортажа, обычные приборы вроде микроволновок, роутеров, холодильников или стиральных машин способны создавать «шум», который мешает работе оборудования и искажает космические сигналы.
Даже автомобили представляют потенциальную проблему — системы зажигания и электроника также генерируют радиопомехи, поэтому местные жители стараются минимизировать использование транспорта.
За соблюдением режима следят специальные службы обсерватории. По территории курсируют патрульные фургоны, оснащённые оборудованием для поиска источников радиошума.
Они могут обнаружить даже слабые нарушения — от неисправного бытового прибора до незаконно работающего роутера.
Несмотря на строгие правила, в Грин-Бэнке живёт небольшое сообщество людей, включая тех, кто считает себя особенно чувствительным к электромагнитному излучению. По их словам, отсутствие сотовых вышек и беспроводных сетей делает жизнь комфортнее и спокойнее.
Инфраструктура здесь напоминает прошлые десятилетия: проводные телефоны, ограниченный интернет и полное отсутствие привычного «цифрового шума».
Интересный компромисс был найден в сфере образования. В прошлом году местной школе разрешили временно использовать Wi-Fi — строго во время занятий и только на частоте 2,4 ГГц.
Однако после уроков вся система полностью отключается, чтобы не мешать работе радиотелескопа.
Грин-Бэнк остаётся редким примером населённого пункта, где интересы науки фактически определяют правила жизни целого города. Здесь отказ от цифровых удобств стал необходимой мерой ради одной цели — возможности «слушать» Вселенную без помех.
