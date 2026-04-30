Выявлен ключевой фактор потери памяти

Ученые обнаружили возможный ключевой механизм стремительного ухудшения памяти при болезни Альцгеймера, связанный с дефицитом дофамина в мозге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Дофамин оказался важным фактором потери памяти при Альцгеймере

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что недостаток дофамина может существенно ускорять ухудшение памяти при болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience и уточняет, что речь идет не только о накоплении патологических белков, но и о нарушении нейромедиаторных процессов в мозге.

По данным ученых, дефицит дофамина способен снижать эффективность работы нейронных связей, отвечающих за формирование и закрепление воспоминаний.

Ключевая зона мозга и механизм нарушений

Особое внимание в исследовании уделено энторинальной коре — области мозга, которая играет важную роль в передаче информации в гиппокамп. Именно эта система отвечает за преобразование кратковременных воспоминаний в долговременные и формирование целостной картины событий.

Эксперименты показали, что при развитии нейродегенеративного процесса уровень дофамина в этой зоне может снижаться до менее чем 20% от нормальных значений. В результате нейроны хуже реагируют на сигналы, необходимые для закрепления информации в памяти.

Почему дофамин так важен для когнитивных функций

Дофамин является одним из ключевых нейромедиаторов мозга. Он участвует не только в формировании памяти, но и в процессах внимания, обучения, эмоционального восприятия и принятия решений.

Ученые отмечают, что этот химический посредник влияет на разные типы памяти — от рабочей и пространственной до эмоционально окрашенных воспоминаний, включая реакции страха и социальное обучение.

Эксперименты показали возможность восстановления памяти

В ходе исследования специалисты проверили, можно ли компенсировать дефицит дофамина. При искусственном повышении его уровня у экспериментальных моделей наблюдалось восстановление способности формировать новые воспоминания.

Похожий эффект был зафиксирован при применении препарата Леводопа, который уже используется в терапии двигательных нарушений.

Пересмотр подходов к лечению болезни Альцгеймера

Ученые подчеркивают, что традиционно основное внимание в терапии болезнь Альцгеймера уделялось снижению токсичных белков, таких как амилоид и тау.

Однако новые данные указывают, что нарушения дофаминовой системы могут играть не менее важную роль в развитии когнитивных нарушений, чем накопление белковых отложений.

Возможные перспективы лечения

Авторы исследования считают, что воздействие на дофаминовые механизмы может стать перспективным направлением терапии, особенно на ранних стадиях заболевания, когда ухудшение памяти только начинает проявляться.

По их мнению, будущие методы лечения могут быть направлены не только на устранение патологических белков, но и на восстановление баланса нейромедиаторов в мозге.