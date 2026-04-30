Врач рассказал о возможностях популярной добавки

Псиллиум может помочь добрать суточную норму клетчатки, однако полностью заменить полноценное питание он не способен, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что такое псиллиум и почему о нём говорят

Псиллиум представляет собой порошок, получаемый из шелухи семян подорожника яйцевидного (Plantago ovata). Эта добавка относится к биологически активным и используется как дополнительный источник пищевых волокон.

Как отметил доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, псиллиум отличается высоким содержанием растворимой клетчатки и может быть удобным способом увеличить её потребление в рационе.

По словам специалиста, одна столовая ложка шелухи содержит около 4 граммов клетчатки, что сопоставимо с порцией приготовленной на пару брокколи весом около 200 граммов. При этом врач подчёркивает: речь идёт лишь о дополнительном источнике, а не о полноценной замене овощей и других продуктов.

Почему добавки не заменяют овощи и фрукты

Эксперт обращает внимание, что даже эффективные добавки не могут полностью заменить естественные источники клетчатки. Причин несколько.

Во-первых, разные продукты содержат различные виды пищевых волокон — целлюлозу, пектины, лигнин, инулин. В комплексном рационе они работают совместно и выполняют разные функции, тогда как добавки чаще содержат ограниченный тип волокон.

Во-вторых, натуральные продукты помимо клетчатки дают организму дополнительные вещества: витамины, минералы, антиоксиданты и другие биологически активные компоненты, которых нет в изолированных формах.

В-третьих, чрезмерное употребление клетчатки в виде добавок может вызывать дискомфорт в пищеварении. Среди возможных реакций — вздутие живота, метеоризм и диарея. У людей с определёнными состояниями, например при синдроме раздражённого кишечника, симптомы могут усиливаться.

Как правильно подходить к потреблению клетчатки

Специалисты подчёркивают, что для здоровья кишечника важен не только объём клетчатки, но и её разнообразие. Основой рациона должны оставаться овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.

Дополнительно значение имеют и другие факторы: достаточное потребление воды и регулярная физическая активность. Именно сочетание этих элементов, а не отдельные добавки, формирует устойчивый эффект для пищеварительной системы.