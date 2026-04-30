Врач рассказал о возможностях популярной добавки

Псиллиум может помочь добрать суточную норму клетчатки, однако полностью заменить полноценное питание он не способен.
Псиллиум представляет собой порошок, получаемый из шелухи семян подорожника яйцевидного (Plantago ovata). Эта добавка относится к биологически активным и используется как дополнительный источник пищевых волокон.
Как отметил доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко, псиллиум отличается высоким содержанием растворимой клетчатки и может быть удобным способом увеличить её потребление в рационе.
По словам специалиста, одна столовая ложка шелухи содержит около 4 граммов клетчатки, что сопоставимо с порцией приготовленной на пару брокколи весом около 200 граммов. При этом врач подчёркивает: речь идёт лишь о дополнительном источнике, а не о полноценной замене овощей и других продуктов.
Эксперт обращает внимание, что даже эффективные добавки не могут полностью заменить естественные источники клетчатки. Причин несколько.
Во-первых, разные продукты содержат различные виды пищевых волокон — целлюлозу, пектины, лигнин, инулин. В комплексном рационе они работают совместно и выполняют разные функции, тогда как добавки чаще содержат ограниченный тип волокон.
Во-вторых, натуральные продукты помимо клетчатки дают организму дополнительные вещества: витамины, минералы, антиоксиданты и другие биологически активные компоненты, которых нет в изолированных формах.
В-третьих, чрезмерное употребление клетчатки в виде добавок может вызывать дискомфорт в пищеварении. Среди возможных реакций — вздутие живота, метеоризм и диарея. У людей с определёнными состояниями, например при синдроме раздражённого кишечника, симптомы могут усиливаться.
Специалисты подчёркивают, что для здоровья кишечника важен не только объём клетчатки, но и её разнообразие. Основой рациона должны оставаться овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты.
Дополнительно значение имеют и другие факторы: достаточное потребление воды и регулярная физическая активность. Именно сочетание этих элементов, а не отдельные добавки, формирует устойчивый эффект для пищеварительной системы.
