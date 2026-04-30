В Подмосковье мужчина чихнул и получил перелом

В Подмосковье врачи оказали помощь мужчине, который получил редкую травму гортани после обычного чихания. Случай произошёл в Пушкино и потребовал медицинского вмешательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал «Осторожно, Москва» .

Необычный инцидент в Пушкино

В Московской области зафиксирован редкий медицинский случай: житель города Пушкино пострадал во время обычного чихания. Мужчина попытался сдержать резкий рефлекс, зажав нос пальцами, после чего внезапно почувствовал резкую боль и хруст в области горла.

По данным местных источников, спустя некоторое время у пострадавшего появилась заметная отёчность шеи и лица, что и стало причиной обращения за медицинской помощью.

Что произошло в организме

После обследования врачи установили, что у пациента произошёл перелом хрящевой части гортани. Также у него диагностировали эмфизему — состояние, при котором воздух попадает в мягкие ткани.

Специалисты объяснили, что во время попытки сдержать чих внутри дыхательных путей резко повысилось давление. Это привело к повреждению тканей и образованию отверстия, через которое воздух из лёгких проник в окружающие структуры.

Медицинская помощь и состояние пациента

Несмотря на серьёзность травмы, врачи обошлись без хирургического вмешательства. Пациенту назначили курс медикаментозного лечения, включая антибиотики и препараты для восстановления тканей и предотвращения осложнений.

По оценке медиков, своевременное обращение позволило избежать более тяжёлых последствий.

Редкий, но опасный случай

Специалисты отмечают, что попытки резко подавить чихание могут создавать чрезмерное давление в дыхательных путях. В редких случаях это способно привести к повреждениям мягких тканей, что и произошло в данном инциденте.

Врачи рекомендуют не сдерживать чихание полностью, чтобы избежать подобных травм и осложнений.