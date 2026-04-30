18+
Новости Актау и Мангыстау
Курсы валют в банках Актау:
461.55
540.38
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.04.2026, 15:17

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал про ИИ-хакера, который может взломать любой банк

Новости Мира

Созданная ИИ-модель Mythos способна находить критические уязвимости в системах за считаные минуты, что может радикально изменить ландшафт кибербезопасности и усилить угрозы для банков по всему миру, заявил эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru».

Фото: Shutterstock

ИИ-хакер, который обходит годы работы специалистов

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о новой разработке компании Anthropic — модели искусственного интеллекта под названием Mythos, которая уже вызвала серьезную обеспокоенность в профессиональном сообществе кибербезопасности.

По его словам, речь идет не просто об очередной нейросети, а о системе, способной находить уязвимости в программном коде быстрее и эффективнее человека, даже если этот код ранее десятилетиями считался безопасным.

Демонстрация, которая удивила специалистов

Голованов описал демонстрацию, которую он наблюдал на профильной конференции. Представитель Anthropic взял программный код, размещенный в открытом доступе на GitHub, и предложил системе Mythos провести анализ.

Как отметил эксперт, этот код ранее неоднократно изучался специалистами по безопасности, однако уязвимостей в нем обнаружено не было.

Однако после запуска ИИ ситуация изменилась буквально за минуты — система выявила слабые места и продемонстрировала возможность их эксплуатации.

Взлом браузера за считаные минуты

В рамках следующего этапа тестирования разработчики предложили Mythos более сложную задачу — анализ реального программного продукта, в частности браузера.

По словам Голованова, этот код также многократно проверялся сотнями специалистов и хакеров, но безуспешно. Тем не менее, нейросеть смогла обнаружить сразу несколько уязвимостей за крайне короткое время.

Именно этот случай, как отмечает эксперт, стал показательным примером того, насколько быстро меняется баланс в сфере кибербезопасности.

Почему это тревожный сигнал для банков

Согласно оценке специалиста, подобные технологии могут представлять особую опасность для финансовых организаций, включая банки, где защита данных и устойчивость систем имеют критическое значение.

ИИ, способный массово и быстро находить уязвимости, потенциально может использоваться как инструмент для автоматизированного поиска слабых мест в инфраструктуре крупных компаний.

«Джинн уже выпущен»: последствия появления Mythos

После демонстрации, как сообщил Голованов, компания Anthropic ограничила доступ к Mythos. Однако, по его мнению, сам факт существования подобной технологии уже невозможно игнорировать.

Он подчеркнул, что информация о возможностях таких систем быстро распространяется в профессиональной и хакерской среде, а значит, интерес к их воспроизведению будет только расти.

Это, в свою очередь, может привести к попыткам создания аналогичных моделей, для чего потребуются большие объемы данных, вычислительные мощности и доступ к программным исходникам.

Вывод

Появление ИИ, способного в автоматическом режиме находить сложные уязвимости, может стать одним из ключевых вызовов для мировой кибербезопасности в ближайшие годы. Эксперты уже предупреждают: технологии, которые сегодня выглядят как демонстрация возможностей, завтра могут стать инструментом масштабных кибератак.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь