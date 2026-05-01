18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.55
540.38
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.04.2026, 19:02

Женщина выпустила рой пчел на полицию, пытаясь спасти друга от выселения

Новости Мира 0 258

В США женщина в костюме пчеловода выпустила рой пчел на сотрудников полиции во время попытки выселения своего друга. Инцидент закончился судебным разбирательством и обвинительным приговором, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro.

Фото: Hampden County Sheriff's Office

Попытка выселения и неожиданное «сопротивление»

Инцидент произошел в одном из районов США, когда заместители шерифа прибыли по адресу, чтобы вручить документы о выселении Алтону Кингу-младшему. Мужчина проживал в особняке стоимостью около 1,9 миллиона долларов.

Ситуация приняла неожиданный оборот, когда на место прибыла Ребекка Вудс — знакомая и соседка мужчины.

Пчелиная атака на сотрудников полиции

Женщина подъехала к дому на грузовике, в котором находились деревянные ящики с ульями. На ней был надет костюм пчеловода.

По данным суда, Вудс заявила, что хотела защитить своего друга, который страдает онкологическим заболеванием, от выселения. Также она утверждала, что выпуск пчел был попыткой «дать насекомым возможность собирать пыльцу».

В какой-то момент она открыла крышку ульев. После этого началась борьба с полицейскими, которые попытались остановить ее действия. В ходе потасовки часть ульев опрокинулась, и сотни пчел оказались на свободе.

Реакция полиции и последствия инцидента

Освободившийся рой атаковал сотрудников правоохранительных органов, находившихся на месте исполнения судебного решения. Ситуация быстро вышла из-под контроля и потребовала вмешательства дополнительных сил.

Суд и приговор

После расследования дело было передано в суд. Присяжные признали Ребекку Вудс виновной:

  • по четырем эпизодам нападения и побоев,
  • по двум эпизодам нападения с использованием оружия.

Суд пришел к выводу, что действия женщины представляли угрозу для сотрудников полиции и были умышленными, несмотря на заявленные ею мотивы защиты друга.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь