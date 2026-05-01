Женщина выпустила рой пчел на полицию, пытаясь спасти друга от выселения

В США женщина в костюме пчеловода выпустила рой пчел на сотрудников полиции во время попытки выселения своего друга. Инцидент закончился судебным разбирательством и обвинительным приговором, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro .

Попытка выселения и неожиданное «сопротивление»

Инцидент произошел в одном из районов США, когда заместители шерифа прибыли по адресу, чтобы вручить документы о выселении Алтону Кингу-младшему. Мужчина проживал в особняке стоимостью около 1,9 миллиона долларов.

Ситуация приняла неожиданный оборот, когда на место прибыла Ребекка Вудс — знакомая и соседка мужчины.

Пчелиная атака на сотрудников полиции

Женщина подъехала к дому на грузовике, в котором находились деревянные ящики с ульями. На ней был надет костюм пчеловода.

По данным суда, Вудс заявила, что хотела защитить своего друга, который страдает онкологическим заболеванием, от выселения. Также она утверждала, что выпуск пчел был попыткой «дать насекомым возможность собирать пыльцу».

В какой-то момент она открыла крышку ульев. После этого началась борьба с полицейскими, которые попытались остановить ее действия. В ходе потасовки часть ульев опрокинулась, и сотни пчел оказались на свободе.

Реакция полиции и последствия инцидента

Освободившийся рой атаковал сотрудников правоохранительных органов, находившихся на месте исполнения судебного решения. Ситуация быстро вышла из-под контроля и потребовала вмешательства дополнительных сил.

Суд и приговор

После расследования дело было передано в суд. Присяжные признали Ребекку Вудс виновной:

по четырем эпизодам нападения и побоев,

по двум эпизодам нападения с использованием оружия.

Суд пришел к выводу, что действия женщины представляли угрозу для сотрудников полиции и были умышленными, несмотря на заявленные ею мотивы защиты друга.