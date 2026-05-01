В России назвали самый малочисленный народ — всего 23 человека

Кереки признаны самым малочисленным коренным народом России, их численность составляет всего 23 человека. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) уточнили, что именно кереки сегодня являются самым малочисленным коренным народом страны.
По данным ведомства, их осталось всего 23 человека, что делает этнос уникальным с точки зрения демографической статистики и культурного наследия.
Кереки относятся к числу палеоазиатских народов. Исторически они проживают в районе Чукотского автономного округа, вблизи побережья Берингова моря.
В современности представители этого народа используют в быту чукотский и русский языки. Собственный керекский язык считается утраченной частью их культурного наследия.
Ранее кереки говорили на керекском языке, однако последние его носители ушли из жизни в период с 1991 по 2005 годы.
С 2005 года лингвисты официально классифицируют керекский язык как исчезнувший. Это делает народ кереки одним из примеров этносов, чья языковая традиция полностью утрачена, но культурная идентичность продолжает существовать.
30 апреля 2026 года в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Решение о его учреждении было принято ранее — указ подписал президент РФ Владимир Путин 4 ноября 2025 года.
Новая дата призвана привлечь внимание к сохранению культурного и исторического наследия малочисленных народов страны.
Комментарии0 комментарий(ев)