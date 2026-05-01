В России назвали самый малочисленный народ — всего 23 человека

Кереки признаны самым малочисленным коренным народом России, их численность составляет всего 23 человека. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Официальные данные ФАДН

В пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) уточнили, что именно кереки сегодня являются самым малочисленным коренным народом страны.

По данным ведомства, их осталось всего 23 человека, что делает этнос уникальным с точки зрения демографической статистики и культурного наследия.

Кто такие кереки

Кереки относятся к числу палеоазиатских народов. Исторически они проживают в районе Чукотского автономного округа, вблизи побережья Берингова моря.

В современности представители этого народа используют в быту чукотский и русский языки. Собственный керекский язык считается утраченной частью их культурного наследия.

Исчезнувший язык и культурная память

Ранее кереки говорили на керекском языке, однако последние его носители ушли из жизни в период с 1991 по 2005 годы.

С 2005 года лингвисты официально классифицируют керекский язык как исчезнувший. Это делает народ кереки одним из примеров этносов, чья языковая традиция полностью утрачена, но культурная идентичность продолжает существовать.

Новый государственный праздник в России

30 апреля 2026 года в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Решение о его учреждении было принято ранее — указ подписал президент РФ Владимир Путин 4 ноября 2025 года.

Новая дата призвана привлечь внимание к сохранению культурного и исторического наследия малочисленных народов страны.