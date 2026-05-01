30.04.2026, 20:05

В России назвали самый малочисленный народ — всего 23 человека

Новости Мира 0 318

Кереки признаны самым малочисленным коренным народом России, их численность составляет всего 23 человека. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Официальные данные ФАДН

В пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) уточнили, что именно кереки сегодня являются самым малочисленным коренным народом страны.

По данным ведомства, их осталось всего 23 человека, что делает этнос уникальным с точки зрения демографической статистики и культурного наследия.

Кто такие кереки

Кереки относятся к числу палеоазиатских народов. Исторически они проживают в районе Чукотского автономного округа, вблизи побережья Берингова моря.

В современности представители этого народа используют в быту чукотский и русский языки. Собственный керекский язык считается утраченной частью их культурного наследия.

Исчезнувший язык и культурная память

Ранее кереки говорили на керекском языке, однако последние его носители ушли из жизни в период с 1991 по 2005 годы.

С 2005 года лингвисты официально классифицируют керекский язык как исчезнувший. Это делает народ кереки одним из примеров этносов, чья языковая традиция полностью утрачена, но культурная идентичность продолжает существовать.

Новый государственный праздник в России

30 апреля 2026 года в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Решение о его учреждении было принято ранее — указ подписал президент РФ Владимир Путин 4 ноября 2025 года.

Новая дата призвана привлечь внимание к сохранению культурного и исторического наследия малочисленных народов страны.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь