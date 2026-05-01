Кофемолка с сюрпризом: заказ из пункта выдачи обернулся тюрьмой

В Каменске-Уральском суд вынес приговор женщине, получившей посылку с наркотиками, спрятанными в бытовом приборе, сообщает Lada.kz.

Фото: nakanune.ru

Посылка с сюрпризом: кофемолка оказалась не простой

В Свердловской области завершилось судебное разбирательство в отношении жительницы Каменска-Уральского, которая получила на первый взгляд обычную электронную кофемолку. Однако внутри бытового устройства, по данным следствия, находились два пакета с запрещенными веществами.

Посылку женщина забрала в пункте выдачи заказов, не вызывая подозрений. Однако содержимое устройства, как установили правоохранительные органы, оказалось частью незаконной схемы.

Версия следствия: хранение и подготовка к сбыту

Согласно материалам дела, после получения посылки женщина принесла прибор домой. Следствие утверждает, что наркотические вещества она планировала расфасовать и в дальнейшем распространять на территории города.

В правоохранительных органах отмечают, что действия подозреваемой квалифицировались как покушение на сбыт наркотиков с использованием интернет-каналов.

Задержание и позиция обвиняемой

Женщину задержали недалеко от места ее проживания. В ходе следствия и суда она не признала вину, заявив, что не знала о запрещенном содержимом внутри кофемолки.

Несмотря на это, суд посчитал доказательства достаточными и опровергающими версию обвиняемой.

Приговор суда

Суд Каменска-Уральского признал женщину виновной и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.