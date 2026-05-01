Кофемолка с сюрпризом: заказ из пункта выдачи обернулся тюрьмой

В Каменске-Уральском суд вынес приговор женщине, получившей посылку с наркотиками, спрятанными в бытовом приборе, сообщает Lada.kz.
В Свердловской области завершилось судебное разбирательство в отношении жительницы Каменска-Уральского, которая получила на первый взгляд обычную электронную кофемолку. Однако внутри бытового устройства, по данным следствия, находились два пакета с запрещенными веществами.
Посылку женщина забрала в пункте выдачи заказов, не вызывая подозрений. Однако содержимое устройства, как установили правоохранительные органы, оказалось частью незаконной схемы.
Согласно материалам дела, после получения посылки женщина принесла прибор домой. Следствие утверждает, что наркотические вещества она планировала расфасовать и в дальнейшем распространять на территории города.
В правоохранительных органах отмечают, что действия подозреваемой квалифицировались как покушение на сбыт наркотиков с использованием интернет-каналов.
Женщину задержали недалеко от места ее проживания. В ходе следствия и суда она не признала вину, заявив, что не знала о запрещенном содержимом внутри кофемолки.
Несмотря на это, суд посчитал доказательства достаточными и опровергающими версию обвиняемой.
Суд Каменска-Уральского признал женщину виновной и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Комментарии0 комментарий(ев)