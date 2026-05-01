Бомбу замедленного действия под весь мир подложили ОАЭ

Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из сделки ОПЕК+ может не сразу, но в перспективе серьезно изменить баланс сил на мировом нефтяном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Почему ОАЭ выбрали именно этот момент

Выход ОАЭ из нефтяного альянса не стал спонтанным шагом. В Абу-Даби давно рассматривали возможность отказаться от ограничений, однако долгое время были связаны обязательствами внутри ОПЕК.

Ключевым фактором недовольства оставались квоты на добычу. Эмираты активно инвестировали в расширение нефтяных мощностей, рассчитывая увеличить экспорт и быстрее окупить вложения. Однако ограничения не позволяли добывать столько, сколько требовалось для достижения этих целей.

Конфликт с Саудовская Аравия в 2021 году стал одним из самых ярких проявлений этих противоречий. Тогда ОАЭ добились повышения квоты, но стратегические амбиции — выйти на уровень до 5 млн баррелей в сутки — остались нереализованными.

Давление извне и конкуренция с неучастниками сделки

Ситуацию усугубляло то, что страны вне альянса, включая США, Бразилию и Гайану, активно наращивали добычу. Пока участники ОПЕК+ сдерживали производство, конкуренты занимали все большую долю рынка.

Внутри самого альянса также нарастало недовольство. Помимо ОАЭ, претензии высказывали Ирак и ряд других стран. Это подрывало единство организации и создавало предпосылки для будущего раскола.

Роль геополитики и фактор Ормузского пролива

Решение Абу-Даби во многом совпало с обострением ситуации вокруг Ормузский пролив — ключевого маршрута поставок нефти. Ограничения на транспортировку временно нивелировали возможный негативный эффект от выхода ОАЭ: цены на нефть, напротив, выросли на фоне напряженности между США и Иран.

Таким образом, Эмираты воспользовались моментом, когда их шаг оказался «затерян» среди более масштабных геополитических событий.

Что будет после завершения конфликта

Главные риски связаны не с текущей ситуацией, а с будущим — когда логистика поставок восстановится, а рынок вернется к нормальному состоянию. Именно тогда последствия решения ОАЭ могут проявиться в полной мере.

Сценарий первый: мягкий переход

В наиболее благоприятном варианте ОАЭ, даже покинув ОПЕК+, продолжат координировать действия с бывшими партнерами.

В этом случае рынок сохранит относительную стабильность, а цены могут удерживаться на уровне 100–110 долларов за баррель. Такой сценарий позволит экспортерам получать высокие доходы без резких потрясений.

Сценарий второй: постепенная эрозия дисциплины

Более вероятный вариант — частичное разрушение договоренностей. ОАЭ начнут наращивать добычу, а другие страны, включая Казахстан и Ирак, могут последовать их примеру, формально оставаясь в альянсе, но игнорируя квоты.

Это приведет к снижению влияния ОПЕК и постепенному падению цен — вероятно, ниже 100 долларов, но выше 80. Такой уровень остается приемлемым для большинства производителей, но уже снижает сверхдоходы.

Сценарий третий: ценовая война

Наиболее жесткий сценарий предполагает цепную реакцию выходов из альянса. Если несколько стран одновременно увеличат добычу, рынок столкнется с переизбытком нефти.

В этом случае возможен резкий обвал цен — до 75 долларов за баррель и ниже. Дополнительное давление создадут ожидания трейдеров, которые заранее начнут закладывать в котировки будущий профицит.

Последствия для стран-экспортеров

Разрушение ОПЕК+ особенно болезненно скажется на странах, чьи бюджеты сильно зависят от нефтяных доходов.

Для России, например, снижение цен может привести к необходимости пересмотра бюджетной политики: увеличению заимствований, сокращению расходов и переносу инвестиционных проектов. Даже при наличии резервов длительное падение цен станет серьезным вызовом.

Итог: отсроченный кризис

Решение ОАЭ не вызвало мгновенного шока, но заложило основу для возможных масштабных изменений на рынке нефти.

Главная интрига заключается в том, что последствия этого шага проявятся позже — после стабилизации геополитической ситуации. Именно тогда станет ясно, приведет ли демарш Эмиратов к мягкой трансформации рынка или к новой глобальной ценовой войне.