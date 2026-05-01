Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца

Исследование японских ученых показало, что экспериментальное соединение миторубин может замедлять возрастные изменения в работе сердца и частично восстанавливать его функции. Однако пока эффект подтвержден только в лабораторных условиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: shedevrum.ai
Что именно обнаружили ученые

Японские исследователи изучили влияние вещества миторубин на возрастные изменения сердечной ткани. Работа велась под руководством профессора Университета Гакусюин Сигэру Янаги, а результаты опубликованы со ссылкой на научные данные лабораторных экспериментов.

Миторубин представляет собой экспериментальное соединение, созданное на основе природного вещества берберина. Оно содержится в ряде растений, включая барбарис, золототысячник и бархат амурский, которые традиционно используются в медицине.

Как стареет сердце и при чем здесь митохондрии

Ученые объясняют, что с возрастом в клетках сердца снижается количество митохондрий — структур, которые отвечают за выработку энергии. Кроме того, их работа постепенно ухудшается, что напрямую влияет на снижение функциональности сердечной мышцы.

Именно этот процесс считается одним из ключевых факторов возрастных изменений в организме и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как действует миторубин

В ходе экспериментов на клетках мышей исследователи установили, что миторубин может влиять на работу митохондрий через повышение уровня молекул MITOL. Эти молекулы отвечают за контроль качества и «обслуживание» митохондрий.

В результате наблюдалось увеличение количества митохондрий и усиление их энергетической активности. Это, по данным ученых, способствовало улучшению работы клеток сердца и замедлению возрастных изменений.

В отдельных случаях фиксировались признаки частичного восстановления функций сердечной ткани в рамках эксперимента.

Что это значит для медицины

Авторы работы отмечают, что полученные результаты могут стать основой для новых подходов в лечении возрастных сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно перспективным направление выглядит в контексте терапии, направленной на улучшение клеточной энергетики.

Однако специалисты подчеркивают важный момент: все выводы пока основаны только на исследованиях на животных и клеточных моделях.

Когда ждать применение у людей

Пока говорить о применении миторубина в медицине рано. Ученым предстоит провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность для человека.

Тем не менее, работа уже рассматривается как одно из перспективных направлений в изучении процессов старения организма и поиска способов замедления возрастных изменений сердца.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь