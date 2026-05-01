Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца

Исследование японских ученых показало, что экспериментальное соединение миторубин может замедлять возрастные изменения в работе сердца и частично восстанавливать его функции. Однако пока эффект подтвержден только в лабораторных условиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что именно обнаружили ученые

Японские исследователи изучили влияние вещества миторубин на возрастные изменения сердечной ткани. Работа велась под руководством профессора Университета Гакусюин Сигэру Янаги, а результаты опубликованы со ссылкой на научные данные лабораторных экспериментов.

Миторубин представляет собой экспериментальное соединение, созданное на основе природного вещества берберина. Оно содержится в ряде растений, включая барбарис, золототысячник и бархат амурский, которые традиционно используются в медицине.

Как стареет сердце и при чем здесь митохондрии

Ученые объясняют, что с возрастом в клетках сердца снижается количество митохондрий — структур, которые отвечают за выработку энергии. Кроме того, их работа постепенно ухудшается, что напрямую влияет на снижение функциональности сердечной мышцы.

Именно этот процесс считается одним из ключевых факторов возрастных изменений в организме и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как действует миторубин

В ходе экспериментов на клетках мышей исследователи установили, что миторубин может влиять на работу митохондрий через повышение уровня молекул MITOL. Эти молекулы отвечают за контроль качества и «обслуживание» митохондрий.

В результате наблюдалось увеличение количества митохондрий и усиление их энергетической активности. Это, по данным ученых, способствовало улучшению работы клеток сердца и замедлению возрастных изменений.

В отдельных случаях фиксировались признаки частичного восстановления функций сердечной ткани в рамках эксперимента.

Что это значит для медицины

Авторы работы отмечают, что полученные результаты могут стать основой для новых подходов в лечении возрастных сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно перспективным направление выглядит в контексте терапии, направленной на улучшение клеточной энергетики.

Однако специалисты подчеркивают важный момент: все выводы пока основаны только на исследованиях на животных и клеточных моделях.

Когда ждать применение у людей

Пока говорить о применении миторубина в медицине рано. Ученым предстоит провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить его безопасность и эффективность для человека.

Тем не менее, работа уже рассматривается как одно из перспективных направлений в изучении процессов старения организма и поиска способов замедления возрастных изменений сердца.