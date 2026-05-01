Азербайджан обрывает парламентские связи с Европой: что стоит за решением Баку

Парламент Азербайджана принял решение полностью приостановить сотрудничество с Европарламентом, заявив о недружественной политике со стороны Брюсселя и вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Sputnik Азербайджан» .

Милли Меджлис Азербайджана объявил о полном прекращении взаимодействия с Европейский парламент по всем направлениям. Решение было принято на пленарном заседании и фактически замораживает все формы межпарламентского диалога между Баку и Европейским союзом.

Речь идет о приостановке не только формальных контактов, но и всех рабочих механизмов сотрудничества, которые ранее связывали законодательные органы сторон.

Прекращение работы совместных парламентских структур

В рамках принятого решения Азербайджан прекращает участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан. Также замораживается работа в других диалоговых площадках, включая форматы межпарламентского взаимодействия.

По сути, речь идет о полном сворачивании парламентской дипломатии между Баку и структурами Европейского союза.

Причины: обвинения в «антиазербайджанской политике»

Спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что причиной такого шага стала, по мнению Баку, системная «антиазербайджанская деятельность» Европарламента.

В Азербайджане считают, что европейские институты на протяжении длительного времени демонстрируют двойные стандарты в оценке политических процессов и решений в регионе.

Отдельно подчеркивается, что ранее существовавшие платформы сотрудничества постепенно, по версии азербайджанской стороны, превратились в инструмент политического давления.

Обвинения в давлении и вмешательстве

Депутаты Милли Меджлиса заявили, что такие форматы, как Комитет парламентского сотрудничества и инициатива «Евронест», перестали выполнять функцию диалога.

По их словам, вместо этого они используются как инструменты «давления, шантажа и вмешательства во внутренние дела Азербайджана».

Эта риторика стала ключевым аргументом в пользу решения о полном разрыве парламентских контактов.

Дипломатический фон: вызов посла ЕС

Дополнительным фактором напряженности стал дипломатический эпизод, произошедший 1 мая.

Посол Европейского союза в Баку Марияна Куюнджич была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ей вручили официальную ноту протеста.

Поводом стала резолюция Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении», которую в Баку восприняли как недружественный шаг.

Что означает решение для отношений Баку и Брюсселя

Фактическое прекращение парламентского диалога может осложнить политический канал взаимодействия между Азербайджаном и Европейским союзом.

Даже при сохранении дипломатических и экономических контактов, разрыв парламентской линии снижает уровень доверия и ограничивает площадки для прямого обсуждения спорных вопросов.