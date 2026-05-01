01.05.2026, 15:12

Азербайджан обрывает парламентские связи с Европой: что стоит за решением Баку

Новости Мира 0 678

Парламент Азербайджана принял решение полностью приостановить сотрудничество с Европарламентом, заявив о недружественной политике со стороны Брюсселя и вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Sputnik Азербайджан».

Милли Меджлис Азербайджана объявил о полном прекращении взаимодействия с Европейский парламент по всем направлениям. Решение было принято на пленарном заседании и фактически замораживает все формы межпарламентского диалога между Баку и Европейским союзом.

Речь идет о приостановке не только формальных контактов, но и всех рабочих механизмов сотрудничества, которые ранее связывали законодательные органы сторон.

Прекращение работы совместных парламентских структур

В рамках принятого решения Азербайджан прекращает участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан. Также замораживается работа в других диалоговых площадках, включая форматы межпарламентского взаимодействия.

По сути, речь идет о полном сворачивании парламентской дипломатии между Баку и структурами Европейского союза.

Причины: обвинения в «антиазербайджанской политике»

Спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что причиной такого шага стала, по мнению Баку, системная «антиазербайджанская деятельность» Европарламента.

В Азербайджане считают, что европейские институты на протяжении длительного времени демонстрируют двойные стандарты в оценке политических процессов и решений в регионе.

Отдельно подчеркивается, что ранее существовавшие платформы сотрудничества постепенно, по версии азербайджанской стороны, превратились в инструмент политического давления.

Обвинения в давлении и вмешательстве

Депутаты Милли Меджлиса заявили, что такие форматы, как Комитет парламентского сотрудничества и инициатива «Евронест», перестали выполнять функцию диалога.

По их словам, вместо этого они используются как инструменты «давления, шантажа и вмешательства во внутренние дела Азербайджана».

Эта риторика стала ключевым аргументом в пользу решения о полном разрыве парламентских контактов.

Дипломатический фон: вызов посла ЕС

Дополнительным фактором напряженности стал дипломатический эпизод, произошедший 1 мая.

Посол Европейского союза в Баку Марияна Куюнджич была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ей вручили официальную ноту протеста.

Поводом стала резолюция Европарламента «Поддержка демократической устойчивости в Армении», которую в Баку восприняли как недружественный шаг.

Что означает решение для отношений Баку и Брюсселя

Фактическое прекращение парламентского диалога может осложнить политический канал взаимодействия между Азербайджаном и Европейским союзом.

Даже при сохранении дипломатических и экономических контактов, разрыв парламентской линии снижает уровень доверия и ограничивает площадки для прямого обсуждения спорных вопросов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь