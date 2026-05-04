Самая неожиданная профессия в ИИ: за неё платят до $400 000

Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта начали активно нанимать философов на высокооплачиваемые позиции по этике и безопасности ИИ. Годовой доход таких специалистов может достигать 400 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на business insider.
Крупные технологические компании всё чаще привлекают специалистов с философским образованием для работы над поведением и «ценностями» искусственного интеллекта.
Как сообщает Business Insider, такие сотрудники уже работают в ведущих лабораториях мира. В частности:
Их задача — не программирование в привычном смысле, а определение того, как ИИ должен рассуждать, отвечать и какие нормы поведения соблюдать.
Например, Аманда Аскелл в Anthropic руководит командой, которая обучает чат-бот Claude более «этичному» поведению — чтобы он был честнее и безопаснее в диалоге с пользователями.
В Google DeepMind Иасон Габриэл занимается выстраиванием соответствия между ИИ-системами и человеческими ценностями. Ранее он преподавал моральную и политическую философию в Оксфорде.
По сути, эти специалисты формируют не только ответы моделей, но и принципы их поведения.
Причина спроса на таких специалистов связана с растущими рисками в работе ИИ.
Современные модели уже демонстрировали:
Такие инциденты усилили давление на компании и заставили их пересматривать подход к безопасности технологий.
Эксперты отмечают, что проблемы ИИ давно вышли за рамки инженерии.
Доцент Висконсинского университета Аннетт Циммерман подчёркивает, что ключевые вопросы — это не только алгоритмы, но и формулирование понятий, ценностей и ограничений.
А профессор Ратгерского университета Сюзанна Шелленберг отмечает, что философы сегодня участвуют не просто в консультациях, а в создании самих правил поведения ИИ — от базовых принципов до внутренних политик моделей.
Разница в доходах впечатляет.
Но в ИИ-сфере ситуация другая:
Фактически философы вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов технологической индустрии.
Несмотря на рост интереса, часть экспертов сомневается в реальном влиянии новых «этических команд».
Ранее крупные компании уже создавали структуры по контролю ИИ:
Однако, по словам исследователя Lighthouse Research & Advisory Бена Юбэнкса, такие инициативы часто оставались формальностью и не ограничивали коммерческие решения.
Пионер компьютерной этики Дебора Джонсон также считает, что давление конкуренции и прибыли может ограничивать влияние философов, даже на самых высоких позициях.
Философы неожиданно стали одной из ключевых профессий в индустрии искусственного интеллекта. Их задача — не писать код, а определять, каким этот код должен быть с точки зрения безопасности, морали и человеческих ценностей.
И пока ИИ становится всё мощнее, спрос на тех, кто способен задать ему «правильные вопросы», только растёт.
