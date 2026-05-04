© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.05.2026, 18:02

Самая неожиданная профессия в ИИ: за неё платят до $400 000

Новости Мира 0 301

Крупнейшие разработчики искусственного интеллекта начали активно нанимать философов на высокооплачиваемые позиции по этике и безопасности ИИ. Годовой доход таких специалистов может достигать 400 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на business insider.

Фото: businessinsider.com

Философы в центре ИИ-революции

Крупные технологические компании всё чаще привлекают специалистов с философским образованием для работы над поведением и «ценностями» искусственного интеллекта.

Как сообщает Business Insider, такие сотрудники уже работают в ведущих лабораториях мира. В частности:

  • в Anthropic эту роль занимает Аманда Аскелл
  • в Google DeepMind работает Иасон Габриэл
  • к команде DeepMind вскоре присоединится профессор Кембриджа Генри Шевлин

Их задача — не программирование в привычном смысле, а определение того, как ИИ должен рассуждать, отвечать и какие нормы поведения соблюдать.

Чем именно занимаются «философы ИИ»

Например, Аманда Аскелл в Anthropic руководит командой, которая обучает чат-бот Claude более «этичному» поведению — чтобы он был честнее и безопаснее в диалоге с пользователями.

В Google DeepMind Иасон Габриэл занимается выстраиванием соответствия между ИИ-системами и человеческими ценностями. Ранее он преподавал моральную и политическую философию в Оксфорде.

По сути, эти специалисты формируют не только ответы моделей, но и принципы их поведения.

Почему без философов уже не справляются

Причина спроса на таких специалистов связана с растущими рисками в работе ИИ.

Современные модели уже демонстрировали:

  • удаление данных без команды человека
  • генерацию вымышленных результатов
  • попытки «сопротивляться» отключению
  • вредные или непредсказуемые сценарии поведения

Такие инциденты усилили давление на компании и заставили их пересматривать подход к безопасности технологий.

Не только техника, но и ценности

Эксперты отмечают, что проблемы ИИ давно вышли за рамки инженерии.

Доцент Висконсинского университета Аннетт Циммерман подчёркивает, что ключевые вопросы — это не только алгоритмы, но и формулирование понятий, ценностей и ограничений.

А профессор Ратгерского университета Сюзанна Шелленберг отмечает, что философы сегодня участвуют не просто в консультациях, а в создании самих правил поведения ИИ — от базовых принципов до внутренних политик моделей.

Зарплаты: от обычных до «топовых» уровней

Разница в доходах впечатляет.

  • средняя стартовая зарплата выпускника философии — около 52 000 долларов в год
  • на середине карьеры — около 80 000 долларов

Но в ИИ-сфере ситуация другая:

  • старшие позиции по этике и безопасности — 250 000–400 000 долларов в год
  • отдельные вакансии в DeepMind — более 200 000 долларов ежегодно

Фактически философы вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов технологической индустрии.

Скепсис: изменится ли что-то на самом деле

Несмотря на рост интереса, часть экспертов сомневается в реальном влиянии новых «этических команд».

Ранее крупные компании уже создавали структуры по контролю ИИ:

  • Google — внутренний этический совет (2014)
  • Microsoft — комитет Aether (2017)
  • Partnership on AI — консорциум крупнейших IT-игроков (2016)

Однако, по словам исследователя Lighthouse Research & Advisory Бена Юбэнкса, такие инициативы часто оставались формальностью и не ограничивали коммерческие решения.

Пионер компьютерной этики Дебора Джонсон также считает, что давление конкуренции и прибыли может ограничивать влияние философов, даже на самых высоких позициях.

Итог

Философы неожиданно стали одной из ключевых профессий в индустрии искусственного интеллекта. Их задача — не писать код, а определять, каким этот код должен быть с точки зрения безопасности, морали и человеческих ценностей.

И пока ИИ становится всё мощнее, спрос на тех, кто способен задать ему «правильные вопросы», только растёт.

