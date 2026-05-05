05.05.2026, 07:09

«Жителям лучше покинуть город»: Минобороны предупредило Киев об ударе при срыве перемирия

Москва объявила перемирие на 8–9 мая и рассчитывает на ответный шаг Киева, однако резкие заявления сторон усилили риск эскалации и вызвали новые предупреждения о возможных ударах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rusvesna.su

Перемирие к 9 мая и ожидания Москвы

Россия объявила временное прекращение огня на 8 и 9 мая, приурочив его к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее решение было принято по инициативе президента Владимир Путин. В Министерство обороны РФ подчеркнули, что рассчитывают на аналогичный шаг со стороны Украины и рассматривают перемирие как гуманитарный жест.

В Москве ожидают, что украинская сторона поддержит инициативу, однако официального согласия из Киева не последовало.

Жесткое предупреждение и реакция на заявления Киева

Одновременно российское оборонное ведомство отреагировало на недавние заявления президента Украины Владимир Зеленский, в которых прозвучали намеки на возможные удары по Москве 9 мая.

В Минобороны РФ заявили, что в случае срыва перемирия и атак по российской столице последует «массированный ответный удар» по центру Киева. При этом в ведомстве отметили, что ранее от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам.

Дополнительно прозвучал призыв к гражданскому населению и иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу, что стало одним из самых резких предупреждений за последнее время.

Позиция Киева: «режим тишины» и дипломатия

В ответ Владимир Зеленский заявил, что не получал от Москвы официальных предложений с четкими условиями прекращения огня. Он подчеркнул, что считает приоритетом сохранение человеческих жизней, а не символические даты.

Украинская сторона предложила собственный формат: объявить «режим тишины» уже с ночи на 6 мая и действовать по принципу зеркального ответа.

Эту позицию поддержал глава МИД Украины Андрей Сибига, заявивший, что прекращение боевых действий возможно в кратчайшие сроки, если на это будет политическая воля Москвы.

Международный контекст: фактор Трампа

Идея перемирия ранее обсуждалась в ходе телефонного разговора между Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер поддержал инициативу, отметив символическое значение Дня Победы.

Однако в Киеве к предложению отнеслись с недоверием, заявив, что подобные шаги могут рассматриваться как тактический маневр.

Угрозы на фоне атак беспилотников

Ситуация обострилась после инцидента в Москве, когда беспилотник попал в жилой дом. Пострадавших удалось избежать, однако сам факт атаки усилил опасения перед 9 мая.

Военный корреспондент Александр Коц считает, что подобные эпизоды могут быть частью тактики по проверке систем противовоздушной обороны и поиску уязвимых мест.

По его мнению, ключевой целью возможных атак может быть не столько разрушение, сколько информационный эффект — создание резонанса в медиа и давление на общественное восприятие.

Риски эскалации остаются высокими

Украинские и российские источники сходятся в одном: 9 мая остается датой с высокой политической чувствительностью. Любые инциденты в этот день могут иметь не только военные, но и серьезные информационные последствия.

При этом дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от решений политического руководства и готовности сторон к деэскалации, которая пока остается под вопросом.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь