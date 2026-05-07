06.05.2026, 19:35

От Wi-Fi до черных дыр: как радиоволны управляют современным миром

Новости Мира 0 247

Радиоволны окружают человека ежедневно, оставаясь при этом невидимыми. Ученые Пермского Политеха рассказали, как они работают, почему по ночам связь становится стабильнее и какую роль радио сыграло в изучении Вселенной, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube

Радиоволны — невидимая основа современной цивилизации

Радиоволны относятся к тому же типу электромагнитного излучения, что и свет, однако человеческий глаз способен воспринимать лишь узкий диапазон видимого спектра. В отличие от него радиоволны имеют значительно большую длину — от миллиметров до сотен километров, из-за чего остаются для человека полностью невидимыми.

По словам профессора кафедры «Общая физика» ПНИПУ Виктора Криштопа, именно эта особенность делает их универсальным инструментом для связи, навигации и передачи данных в самых разных условиях.

Почему разные радиоволны выполняют разные задачи

В зависимости от длины волны меняются и их свойства. Длинные радиоволны способны огибать препятствия и распространяться на большие расстояния. Благодаря этому их используют в системах навигации и дальней связи.

Короткие волны ведут себя иначе — они хуже проходят через стены, но позволяют передавать значительно больше информации. Именно на них основаны современные технологии мобильной связи, Wi-Fi и сети пятого поколения 5G.

Почему радио лучше работает ночью и зимой

Стабильность радиосигнала напрямую зависит от состояния атмосферы. Днем под воздействием солнечного ультрафиолета в верхних слоях атмосферы образуется слой заряженных частиц, который частично поглощает радиоволны.

Ночью этот эффект значительно ослабевает, и сигнал проходит свободнее и стабильнее. Аналогичное явление наблюдается и в зимний период, когда солнечная активность снижена.

Радиоволны и тайны Вселенной

Радиоастрономия стала одним из ключевых инструментов изучения космоса. Радиотелескопы позволяют фиксировать объекты, которые невозможно увидеть в обычный оптический телескоп — холодные газовые облака, пульсары и сверхмассивные черные дыры.

Для повышения чувствительности оборудование охлаждают до экстремально низких температур, почти до –258 °C, чтобы минимизировать собственные шумы техники.

Открытие, подтвердившее Большой взрыв

Одним из самых значимых достижений радиоастрономии стало обнаружение в 1965 году реликтового излучения. Этот равномерный радиошум оказался «эхом» ранней Вселенной и стал важным доказательством теории Большого взрыва.

Фактически радиоволны позволили ученым «услышать» рождение космоса, подтвердив одну из ключевых космологических моделей.

Радио в медицине: от слуха до сердца

Радиосигналы активно применяются и в медицинских технологиях. Они лежат в основе работы кохлеарных имплантов, которые помогают людям с нарушениями слуха воспринимать звуки.

Кроме того, радиосвязь используется в кардиостимуляторах и нейростимуляторах, позволяя врачам дистанционно настраивать параметры устройств без хирургического вмешательства.

Технологии будущего: 6G и квантовые антенны

Современные исследования направлены на создание связи нового поколения. Разрабатывается стандарт 6G, который обеспечит еще более высокие скорости передачи данных и расширит возможности цифровой инфраструктуры.

Отдельное направление — квантовые антенны, способные улавливать крайне слабые сигналы. В перспективе такие технологии могут обеспечить связь в местах, где традиционные системы бессильны: под завалами, в тоннелях и шахтах после аварий и природных катастроф.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь