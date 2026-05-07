От Wi-Fi до черных дыр: как радиоволны управляют современным миром

Радиоволны окружают человека ежедневно, оставаясь при этом невидимыми. Ученые Пермского Политеха рассказали, как они работают, почему по ночам связь становится стабильнее и какую роль радио сыграло в изучении Вселенной, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Радиоволны — невидимая основа современной цивилизации

Радиоволны относятся к тому же типу электромагнитного излучения, что и свет, однако человеческий глаз способен воспринимать лишь узкий диапазон видимого спектра. В отличие от него радиоволны имеют значительно большую длину — от миллиметров до сотен километров, из-за чего остаются для человека полностью невидимыми.

По словам профессора кафедры «Общая физика» ПНИПУ Виктора Криштопа, именно эта особенность делает их универсальным инструментом для связи, навигации и передачи данных в самых разных условиях.

Почему разные радиоволны выполняют разные задачи

В зависимости от длины волны меняются и их свойства. Длинные радиоволны способны огибать препятствия и распространяться на большие расстояния. Благодаря этому их используют в системах навигации и дальней связи.

Короткие волны ведут себя иначе — они хуже проходят через стены, но позволяют передавать значительно больше информации. Именно на них основаны современные технологии мобильной связи, Wi-Fi и сети пятого поколения 5G.

Почему радио лучше работает ночью и зимой

Стабильность радиосигнала напрямую зависит от состояния атмосферы. Днем под воздействием солнечного ультрафиолета в верхних слоях атмосферы образуется слой заряженных частиц, который частично поглощает радиоволны.

Ночью этот эффект значительно ослабевает, и сигнал проходит свободнее и стабильнее. Аналогичное явление наблюдается и в зимний период, когда солнечная активность снижена.

Радиоволны и тайны Вселенной

Радиоастрономия стала одним из ключевых инструментов изучения космоса. Радиотелескопы позволяют фиксировать объекты, которые невозможно увидеть в обычный оптический телескоп — холодные газовые облака, пульсары и сверхмассивные черные дыры.

Для повышения чувствительности оборудование охлаждают до экстремально низких температур, почти до –258 °C, чтобы минимизировать собственные шумы техники.

Открытие, подтвердившее Большой взрыв

Одним из самых значимых достижений радиоастрономии стало обнаружение в 1965 году реликтового излучения. Этот равномерный радиошум оказался «эхом» ранней Вселенной и стал важным доказательством теории Большого взрыва.

Фактически радиоволны позволили ученым «услышать» рождение космоса, подтвердив одну из ключевых космологических моделей.

Радио в медицине: от слуха до сердца

Радиосигналы активно применяются и в медицинских технологиях. Они лежат в основе работы кохлеарных имплантов, которые помогают людям с нарушениями слуха воспринимать звуки.

Кроме того, радиосвязь используется в кардиостимуляторах и нейростимуляторах, позволяя врачам дистанционно настраивать параметры устройств без хирургического вмешательства.

Технологии будущего: 6G и квантовые антенны

Современные исследования направлены на создание связи нового поколения. Разрабатывается стандарт 6G, который обеспечит еще более высокие скорости передачи данных и расширит возможности цифровой инфраструктуры.

Отдельное направление — квантовые антенны, способные улавливать крайне слабые сигналы. В перспективе такие технологии могут обеспечить связь в местах, где традиционные системы бессильны: под завалами, в тоннелях и шахтах после аварий и природных катастроф.