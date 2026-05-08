Чемпиона России по многоборью застрелили в Калуге (видео)

В Калуге погиб 35-летний чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. По данным правоохранительных органов, спортсмен получил смертельные огнестрельные ранения в результате конфликта на почве личных отношений. В деле фигурируют двое задержанных, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Дмитрий Исаев/VK

Что известно о трагедии

О гибели Дмитрия Исаева первым сообщил спортивный клуб «Логово зверя», где он работал тренером. В сообщении коллеги подчеркнули, что случившееся стало для них шоком, и выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

В клубе также сообщили о сборе помощи семье погибшего. Точная дата прощания будет объявлена позже.

Конфликт на почве ревности

По предварительной информации, причиной трагедии стал личный конфликт, связанный с отношениями спортсмена. В ряде сообщений Telegram-каналов говорится, что предполагаемым нападавшим мог быть бывший молодой человек девушки Исаева.

По версии следствия, мужчина мог испытывать ревность и на фоне эмоционального конфликта преследовать спортсмена.

Детали произошедшего

Сообщается, что в ночь трагедии между мужчинами произошла ссора, которая закончилась применением оружия. После нападения пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.

Медики около часа пытались реанимировать спортсмена, но около семи утра была зафиксирована его смерть.

Задержания и версия следствия

После произошедшего правоохранительные органы задержали двух мужчин. Их проверяют на причастность к убийству.

Следственные органы рассматривают версию конфликта на бытовой почве, возникшего из-за личной неприязни. По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Реакция спортивного сообщества

Коллеги и друзья Дмитрия Исаева называют его доброжелательным и позитивным человеком. Близкие пока не раскрывают подробностей произошедшего, ожидая официальных данных следствия.

Спортивное сообщество выражает соболезнования семье и вспоминает Исаева как опытного тренера и сильного атлета, внесшего вклад в развитие функционального многоборья в России.

Расследование продолжается

Дело находится на контроле прокуратуры Калуги. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая точную последовательность событий и мотивы подозреваемых.