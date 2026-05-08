Чемпиона России по многоборью застрелили в Калуге (видео)

В Калуге погиб 35-летний чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. По данным правоохранительных органов, спортсмен получил смертельные огнестрельные ранения в результате конфликта на почве личных отношений. В деле фигурируют двое задержанных, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
О гибели Дмитрия Исаева первым сообщил спортивный клуб «Логово зверя», где он работал тренером. В сообщении коллеги подчеркнули, что случившееся стало для них шоком, и выразили соболезнования родным и близким спортсмена.
В клубе также сообщили о сборе помощи семье погибшего. Точная дата прощания будет объявлена позже.
По предварительной информации, причиной трагедии стал личный конфликт, связанный с отношениями спортсмена. В ряде сообщений Telegram-каналов говорится, что предполагаемым нападавшим мог быть бывший молодой человек девушки Исаева.
По версии следствия, мужчина мог испытывать ревность и на фоне эмоционального конфликта преследовать спортсмена.
Сообщается, что в ночь трагедии между мужчинами произошла ссора, которая закончилась применением оружия. После нападения пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.
Медики около часа пытались реанимировать спортсмена, но около семи утра была зафиксирована его смерть.
После произошедшего правоохранительные органы задержали двух мужчин. Их проверяют на причастность к убийству.
Следственные органы рассматривают версию конфликта на бытовой почве, возникшего из-за личной неприязни. По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Коллеги и друзья Дмитрия Исаева называют его доброжелательным и позитивным человеком. Близкие пока не раскрывают подробностей произошедшего, ожидая официальных данных следствия.
Спортивное сообщество выражает соболезнования семье и вспоминает Исаева как опытного тренера и сильного атлета, внесшего вклад в развитие функционального многоборья в России.
Дело находится на контроле прокуратуры Калуги. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая точную последовательность событий и мотивы подозреваемых.
