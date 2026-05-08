18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
463.41
546.27
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.05.2026, 19:06

Чемпиона России по многоборью застрелили в Калуге (видео)

Новости Мира 0 732

В Калуге погиб 35-летний чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. По данным правоохранительных органов, спортсмен получил смертельные огнестрельные ранения в результате конфликта на почве личных отношений. В деле фигурируют двое задержанных, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Дмитрий Исаев/VK
Фото: Дмитрий Исаев/VK

Что известно о трагедии

О гибели Дмитрия Исаева первым сообщил спортивный клуб «Логово зверя», где он работал тренером. В сообщении коллеги подчеркнули, что случившееся стало для них шоком, и выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

В клубе также сообщили о сборе помощи семье погибшего. Точная дата прощания будет объявлена позже.

Конфликт на почве ревности

По предварительной информации, причиной трагедии стал личный конфликт, связанный с отношениями спортсмена. В ряде сообщений Telegram-каналов говорится, что предполагаемым нападавшим мог быть бывший молодой человек девушки Исаева.

По версии следствия, мужчина мог испытывать ревность и на фоне эмоционального конфликта преследовать спортсмена.

Детали произошедшего

Сообщается, что в ночь трагедии между мужчинами произошла ссора, которая закончилась применением оружия. После нападения пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.

Медики около часа пытались реанимировать спортсмена, но около семи утра была зафиксирована его смерть.

Задержания и версия следствия

После произошедшего правоохранительные органы задержали двух мужчин. Их проверяют на причастность к убийству.

Следственные органы рассматривают версию конфликта на бытовой почве, возникшего из-за личной неприязни. По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Реакция спортивного сообщества

Коллеги и друзья Дмитрия Исаева называют его доброжелательным и позитивным человеком. Близкие пока не раскрывают подробностей произошедшего, ожидая официальных данных следствия.

Спортивное сообщество выражает соболезнования семье и вспоминает Исаева как опытного тренера и сильного атлета, внесшего вклад в развитие функционального многоборья в России.

Расследование продолжается

Дело находится на контроле прокуратуры Калуги. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая точную последовательность событий и мотивы подозреваемых.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь