18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 09:44

Врач объяснила, чем опасны маринады для шашлыка и как они влияют на желудок

Новости Мира 0 272

Некоторые популярные маринады для мяса могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта и провоцировать проблемы с пищеварением. Об этом рассказала врач-диетолог, объяснив, какие ингредиенты считаются наиболее вредными. По её словам, регулярное употребление таких маринадов способно вызывать раздражение слизистой и ухудшать самочувствие, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер". 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Маринады, которые традиционно используются для приготовления мяса, в ряде случаев могут нанести вред организму, особенно при регулярном употреблении. Об этом рассказала врач-диетолог, подчеркнув, что некоторые ингредиенты способны негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт.

По словам специалиста, наибольшие риски связаны с маринадами на основе уксуса, майонеза и некоторых кисломолочных продуктов. Такие смеси при термической обработке могут менять свою структуру и становиться более агрессивными для пищеварительной системы. В частности, уксус способен раздражать слизистую желудка, а жирные соусы создают дополнительную нагрузку на органы пищеварения.

Отдельное внимание врач обратила на то, что подобные маринады могут усиливать симптомы уже существующих заболеваний желудка, включая гастрит и повышенную кислотность. Кроме того, чрезмерно острые или солёные смеси могут провоцировать задержку жидкости в организме и вызывать дискомфорт после еды.

В то же время специалист отметила, что существуют и более щадящие варианты маринадов. К ним относятся смеси на основе натурального йогурта, кефира, минеральной воды, лимонного сока и трав. Такие ингредиенты помогают размягчить мясо и при этом не перегружают пищеварительную систему.

Также врач подчеркнула, что важную роль играет не только сам маринад, но и общий подход к питанию. Переедание, сочетание жирного мяса с алкоголем и частое употребление жареных блюд могут дополнительно ухудшать работу желудка.

Специалисты напоминают, что при любых хронических заболеваниях ЖКТ следует особенно внимательно подходить к выбору продуктов и способу их приготовления, чтобы избежать обострений и неприятных последствий для здоровья.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь