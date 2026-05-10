Врач объяснила, чем опасны маринады для шашлыка и как они влияют на желудок

Некоторые популярные маринады для мяса могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта и провоцировать проблемы с пищеварением. Об этом рассказала врач-диетолог, объяснив, какие ингредиенты считаются наиболее вредными. По её словам, регулярное употребление таких маринадов способно вызывать раздражение слизистой и ухудшать самочувствие, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

По словам специалиста, наибольшие риски связаны с маринадами на основе уксуса, майонеза и некоторых кисломолочных продуктов. Такие смеси при термической обработке могут менять свою структуру и становиться более агрессивными для пищеварительной системы. В частности, уксус способен раздражать слизистую желудка, а жирные соусы создают дополнительную нагрузку на органы пищеварения.

Отдельное внимание врач обратила на то, что подобные маринады могут усиливать симптомы уже существующих заболеваний желудка, включая гастрит и повышенную кислотность. Кроме того, чрезмерно острые или солёные смеси могут провоцировать задержку жидкости в организме и вызывать дискомфорт после еды.

В то же время специалист отметила, что существуют и более щадящие варианты маринадов. К ним относятся смеси на основе натурального йогурта, кефира, минеральной воды, лимонного сока и трав. Такие ингредиенты помогают размягчить мясо и при этом не перегружают пищеварительную систему.

Также врач подчеркнула, что важную роль играет не только сам маринад, но и общий подход к питанию. Переедание, сочетание жирного мяса с алкоголем и частое употребление жареных блюд могут дополнительно ухудшать работу желудка.

Специалисты напоминают, что при любых хронических заболеваниях ЖКТ следует особенно внимательно подходить к выбору продуктов и способу их приготовления, чтобы избежать обострений и неприятных последствий для здоровья.