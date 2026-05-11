18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.05.2026, 07:46

Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

Новости Мира 0 458

Эксперты предупредили, что игнорирование обновлений операционной системы со временем приводит к сбоям в работе приложений и снижает безопасность устройства, сообщает Lada.kz. 

Фото: cq.ru
Фото: cq.ru

Что происходит, если не обновлять смартфон

Журналисты издания BGR рассказали о последствиях отказа от обновлений операционной системы смартфона. По их мнению, полностью отказаться от установки новых версий ПО технически возможно, однако это решение может привести к неприятным последствиям.

Специалисты отмечают, что в первые недели или даже месяцы после прекращения обновлений пользователь может не заметить серьезных изменений в работе устройства. Смартфон продолжит функционировать в обычном режиме, а основные приложения останутся доступными.

Когда начинаются проблемы с приложениями

Со временем ситуация меняется. По данным экспертов, спустя определенный период некоторые приложения могут перестать запускаться или работать корректно. Это связано с тем, что разработчики регулярно адаптируют свои продукты под новые версии операционных систем.

Если устройство остается на устаревшей версии ОС, оно постепенно теряет совместимость с современными приложениями и сервисами. В результате пользователь сталкивается с ограничениями, которые напрямую влияют на функциональность смартфона.

Почему обновления важны для безопасности

Отдельное внимание специалисты уделяют вопросу безопасности. Вместе с обновлениями операционной системы пользователи получают не только новые функции, но и критические патчи, закрывающие уязвимости.

Если такие обновления не устанавливаются, устройство становится более уязвимым для кибератак и утечек данных. Эксперты подчеркивают, что в условиях роста цифровых угроз использование устаревшего программного обеспечения может представлять серьезный риск.

Почему отказ от обновлений считают ошибкой

Журналисты подчеркивают, что отказ от обновлений лишает пользователей не только новых возможностей, но и базовой защиты устройства. В долгосрочной перспективе это приводит к снижению стабильности работы смартфона и ограничению функционала.

По мнению специалистов, своевременное обновление системы остается одним из ключевых факторов безопасного и стабильного использования современных мобильных устройств.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь