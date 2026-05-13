Курение, сладости и жареный бекон: как жили знаменитые долгожители мира

Люди, прожившие больше ста лет, нередко становятся героями интервью и исследований. Однако многие из них удивляли не только возрастом, но и совершенно неожиданными привычками, которые, по их словам, помогли им прожить долгую жизнь.
Обычно от людей, перешагнувших столетний рубеж, ждут историй о строгой диете, отказе от вредных привычек, спорте и правильном образе жизни. Но на практике многие долгожители рассказывали о вещах, которые скорее противоречат популярным представлениям о здоровье.
Некоторые из них не отказывались от сладкого, другие продолжали курить почти до конца жизни, а кто-то ежедневно ел жирную пищу и не признавал ограничения в еде. Несмотря на это, они сумели прожить более 110 лет и стали мировыми рекордсменами по продолжительности жизни.
Американка Бесси Купер прожила 116 лет и при жизни часто делилась собственными взглядами на долголетие. Она советовала избегать вредной пищи, однако признавалась, что сама далеко не всегда следовала этим правилам.
Особую слабость долгожительница испытывала к сладкому. По словам Купер, иногда она могла буквально объедаться десертами и не считала это серьезной проблемой. Главным в жизни она называла удовольствие от еды и позитивные эмоции.
Со временем ее фраза о том, что радость важнее строгих диет, стала одной из самых известных цитат среди поклонников историй о долгожителях.
Француженка Жанна Кальман до сих пор считается одним из главных символов долголетия. Она прожила 122 года и установила мировой рекорд, который остается непревзойденным.
История Кальман особенно удивляет тем, что женщина далеко не всегда придерживалась здорового образа жизни. Она бросила курить лишь за несколько лет до смерти, а также обожала шоколад. По воспоминаниям современников, за неделю француженка могла съедать около килограмма сладостей.
Сама Жанна объясняла свое долголетие спокойной и беспечной жизнью. Благодаря обеспеченной семье ей не приходилось тяжело работать, а большую часть времени она посвящала любимым занятиям и увлечениям.
Итальянка Эмма Морано прожила 117 лет и тоже не слишком доверяла медицинским рекомендациям. Несмотря на предупреждения врачей о холестерине, она десятилетиями придерживалась собственного рациона.
Каждое утро долгожительница съедала два сырых яйца. Кроме того, она очень любила домашнее печенье, приготовленное с большим количеством сливочного масла.
Морано утверждала, что именно стабильный режим питания и привычный образ жизни помогли ей сохранить силы и активность даже в преклонном возрасте.
Еще одной обладательницей рекордного возраста стала американка Сюзанна Мушатт Джонс, прожившая 116 лет.
Она была уверена, что важную роль в ее долгой жизни сыграл бекон. Практически каждое утро женщина съедала не менее четырех ломтиков жареного мяса и не собиралась отказываться от этой привычки даже в старости.
История Джонс часто приводится как пример того, насколько индивидуальными могут быть пищевые привычки даже у людей с очень большой продолжительностью жизни.
Особое место среди известных долгожителей занимает американец Ричард Овертон, проживший 112 лет.
Мужчина прославился тем, что до конца жизни сохранял привычки, которые обычно относят к вредным. Он много курил, любил кофе с добавлением виски и не скрывал своей любви к подобному образу жизни.
Несмотря на это, Овертон прожил более века и стал одним из самых известных ветеранов-долгожителей в США.
Истории знаменитых долгожителей регулярно вызывают споры среди врачей и ученых. Специалисты напоминают, что отдельные примеры не могут считаться универсальной формулой долголетия.
Эксперты отмечают, что на продолжительность жизни влияют сразу несколько факторов — генетика, уровень стресса, образ жизни, экология и качество медицинской помощи. При этом многие долгожители действительно признавались, что старались меньше нервничать, больше радоваться жизни и сохранять активность даже в пожилом возрасте.
Именно поэтому необычные привычки рекордсменов по возрасту продолжают вызывать интерес у миллионов людей по всему миру.
