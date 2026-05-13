Курение, сладости и жареный бекон: как жили знаменитые долгожители мира

Люди, прожившие больше ста лет, нередко становятся героями интервью и исследований. Однако многие из них удивляли не только возрастом, но и совершенно неожиданными привычками, которые, по их словам, помогли им прожить долгую жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Почему советы долгожителей так удивляют

Обычно от людей, перешагнувших столетний рубеж, ждут историй о строгой диете, отказе от вредных привычек, спорте и правильном образе жизни. Но на практике многие долгожители рассказывали о вещах, которые скорее противоречат популярным представлениям о здоровье.

Некоторые из них не отказывались от сладкого, другие продолжали курить почти до конца жизни, а кто-то ежедневно ел жирную пищу и не признавал ограничения в еде. Несмотря на это, они сумели прожить более 110 лет и стали мировыми рекордсменами по продолжительности жизни.

Бесси Купер не смогла отказаться от сладостей

Американка Бесси Купер прожила 116 лет и при жизни часто делилась собственными взглядами на долголетие. Она советовала избегать вредной пищи, однако признавалась, что сама далеко не всегда следовала этим правилам.

Особую слабость долгожительница испытывала к сладкому. По словам Купер, иногда она могла буквально объедаться десертами и не считала это серьезной проблемой. Главным в жизни она называла удовольствие от еды и позитивные эмоции.

Со временем ее фраза о том, что радость важнее строгих диет, стала одной из самых известных цитат среди поклонников историй о долгожителях.

Жанна Кальман ела шоколад килограммами

Француженка Жанна Кальман до сих пор считается одним из главных символов долголетия. Она прожила 122 года и установила мировой рекорд, который остается непревзойденным.

История Кальман особенно удивляет тем, что женщина далеко не всегда придерживалась здорового образа жизни. Она бросила курить лишь за несколько лет до смерти, а также обожала шоколад. По воспоминаниям современников, за неделю француженка могла съедать около килограмма сладостей.

Сама Жанна объясняла свое долголетие спокойной и беспечной жизнью. Благодаря обеспеченной семье ей не приходилось тяжело работать, а большую часть времени она посвящала любимым занятиям и увлечениям.

Эмма Морано начинала день с сырых яиц

Итальянка Эмма Морано прожила 117 лет и тоже не слишком доверяла медицинским рекомендациям. Несмотря на предупреждения врачей о холестерине, она десятилетиями придерживалась собственного рациона.

Каждое утро долгожительница съедала два сырых яйца. Кроме того, она очень любила домашнее печенье, приготовленное с большим количеством сливочного масла.

Морано утверждала, что именно стабильный режим питания и привычный образ жизни помогли ей сохранить силы и активность даже в преклонном возрасте.

Сюзанна Мушатт Джонс считала секретом долголетия бекон

Еще одной обладательницей рекордного возраста стала американка Сюзанна Мушатт Джонс, прожившая 116 лет.

Она была уверена, что важную роль в ее долгой жизни сыграл бекон. Практически каждое утро женщина съедала не менее четырех ломтиков жареного мяса и не собиралась отказываться от этой привычки даже в старости.

История Джонс часто приводится как пример того, насколько индивидуальными могут быть пищевые привычки даже у людей с очень большой продолжительностью жизни.

Ричард Овертон не отказался от кофе с виски и сигарет

Особое место среди известных долгожителей занимает американец Ричард Овертон, проживший 112 лет.

Мужчина прославился тем, что до конца жизни сохранял привычки, которые обычно относят к вредным. Он много курил, любил кофе с добавлением виски и не скрывал своей любви к подобному образу жизни.

Несмотря на это, Овертон прожил более века и стал одним из самых известных ветеранов-долгожителей в США.

Есть ли универсальный секрет долгой жизни

Истории знаменитых долгожителей регулярно вызывают споры среди врачей и ученых. Специалисты напоминают, что отдельные примеры не могут считаться универсальной формулой долголетия.

Эксперты отмечают, что на продолжительность жизни влияют сразу несколько факторов — генетика, уровень стресса, образ жизни, экология и качество медицинской помощи. При этом многие долгожители действительно признавались, что старались меньше нервничать, больше радоваться жизни и сохранять активность даже в пожилом возрасте.

Именно поэтому необычные привычки рекордсменов по возрасту продолжают вызывать интерес у миллионов людей по всему миру.