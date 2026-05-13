13.05.2026, 07:47

Психиатр объяснил, когда «сложный характер» — это уже диагноз

Раздражительность, замкнутость и резкие перепады настроения не всегда являются особенностями характера — иногда за ними могут скрываться психические расстройства, требующие помощи специалиста, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: istockphoto.com

«Сложный характер» или сигнал о проблеме: когда поведение становится тревожным

Многие изменения в поведении близких люди склонны объяснять усталостью, стрессом или «таким характером». Однако в ряде случаев речь может идти не о личностных чертах, а о развивающихся психических расстройствах. Об этом рассказал психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

По словам специалиста, ключевым ориентиром является не отдельная эмоция или реакция, а устойчивое изменение поведения человека.

Когда характер — это не диагноз

Психиатр подчеркнул, что характер формируется годами и обычно остается стабильным. Если человек всегда был сдержанным, тревожным или резким, это само по себе не является признаком болезни.

Настораживать должно другое — заметные изменения в привычном поведении.

По словам Литкова, тревожным сигналом является ситуация, когда человек «становится другим» без очевидных причин: становится более раздражительным, замкнутым, подозрительным или эмоционально нестабильным.

Депрессия может выглядеть иначе, чем принято думать

Одним из наиболее частых состояний, которые ошибочно принимают за «сложный характер», остается депрессия.

При этом она не всегда проявляется слезами или выраженной подавленностью. Нередко симптомы выглядят иначе: человек становится раздражительным, теряет интерес к общению, отдаляется от близких и испытывает постоянную усталость.

Также могут появляться проблемы со сном и общее ощущение эмоционального истощения.

Тревожное расстройство под маской «мнительности»

Еще одно состояние, которое часто списывают на особенности личности, — тревожное расстройство.

Со стороны такой человек может казаться чрезмерно нервным, контролирующим или склонным к переживаниям. Однако при расстройстве тревога становится постоянной и не связана с реальными обстоятельствами.

Дополнительными признаками могут быть нарушения сна, внутреннее напряжение, учащенное сердцебиение и ощущение постоянной опасности.

Перепады настроения и риск биполярного расстройства

Отдельное внимание специалисты уделяют резким перепадам настроения. В быту их часто называют эмоциональностью, однако в ряде случаев это может быть проявлением биполярного расстройства.

Для него характерна смена фаз: периодов подавленности и чрезмерного эмоционального подъема.

Во время таких эпизодов человек может спать значительно меньше, становиться чрезмерно активным, строить масштабные планы, действовать импульсивно и переоценивать собственные возможности.

Почему важно смотреть на картину целиком

Психиатр предостерегает от попыток самодиагностики. Отдельные симптомы сами по себе не являются основанием для выводов о заболевании.

Ключевое значение имеет совокупность признаков, их продолжительность и влияние на повседневную жизнь, работу и отношения.

Когда стоит насторожиться

Среди признаков, которые требуют внимания, специалист выделяет резкие изменения поведения, устойчивые нарушения сна, потерю интереса к привычным делам, социальную изоляцию, постоянную тревогу, вспышки агрессии и эмоциональные колебания.

Важным критерием также является снижение самоконтроля — когда человеку становится сложно управлять своими реакциями и поведением.

Как правильно реагировать близким

По словам Литкова, важно избегать обвинений и ярлыков. Фразы вроде «ты стал невыносимым» или «возьми себя в руки» часто только усиливают напряжение.

Более конструктивный подход — говорить о своих наблюдениях и беспокойстве, предлагая поддержку и возможность обсудить состояние без давления.

Главное отличие «сложного характера» от возможного расстройства заключается в том, что болезнь заметно ухудшает качество жизни и способность человека контролировать себя. Если изменения поведения становятся устойчивыми и выраженными, специалисты рекомендуют не откладывать обращение за помощью.

