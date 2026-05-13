«Золотое правило» экономии топлива: названа оптимальная скорость для водителей

Эксперты рассказали, при какой скорости автомобиль расходует меньше всего топлива, а также какие привычки водителей помогают существенно сократить затраты на бензин в дальних поездках, сообщает Lada.kz со ссылкой на 74.ru.

Оптимальная скорость для экономии топлива

По словам эксперта рынка НТИ «Автонет» Станислава Пачулина, для большинства современных автомобилей наиболее экономичным режимом движения является скорость 70–90 км/ч на прямой передаче.

В этом диапазоне двигатель работает в оптимальных оборотах — примерно 1800–2400 об/мин, а аэродинамическое сопротивление остается относительно низким, что позволяет снизить расход топлива.

Как скорость влияет на расход бензина

Эксперт привел пример для кроссовера среднего класса на маршруте в 200 километров:

при 90 км/ч расход составляет около 15 литров ;

расход составляет около ; при 130 км/ч — уже примерно 21 литр ;

— уже примерно ; при 150 км/ч — около 26 литров.

При этом разница заметно отражается и на стоимости поездки. Например, ускорение до 150 км/ч дает экономию времени всего около 50 минут, но увеличивает расход топлива и стоимость поездки на сотни рублей.

По словам специалиста, после 100 км/ч расход начинает расти ускоренно, после 120 км/ч — резко, а после 140 км/ч — практически лавинообразно. При этом слишком медленная езда также не всегда эффективна: ниже 60 км/ч двигатель может работать в неоптимальном режиме.

Факторы, увеличивающие расход топлива

На потребление бензина в дороге влияют не только скорость и стиль вождения, но и дополнительные факторы:

багаж на крыше автомобиля;

перегруженный салон или багажник;

включенный кондиционер;

открытые окна на высокой скорости;

резкие ускорения и торможения.

Также значительный рост расхода может быть связан с техническим состоянием автомобиля — например, при старых свечах зажигания, забитом воздушном фильтре или недостаточном давлении в шинах.

Как реально сэкономить бензин в поездке

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогают снизить расход топлива без ущерба для безопасности:

поддерживать стабильную скорость движения;

использовать круиз-контроль на трассе;

заранее планировать обгоны и маневры;

регулярно проверять давление в шинах.

Такие привычки позволяют заметно снизить затраты на топливо, особенно при длительных поездках.