Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
13.05.2026, 08:50

«Золотое правило» экономии топлива: названа оптимальная скорость для водителей

Новости Мира

Эксперты рассказали, при какой скорости автомобиль расходует меньше всего топлива, а также какие привычки водителей помогают существенно сократить затраты на бензин в дальних поездках, сообщает Lada.kz со ссылкой на 74.ru.

Фото: кадр YouTube
Оптимальная скорость для экономии топлива

По словам эксперта рынка НТИ «Автонет» Станислава Пачулина, для большинства современных автомобилей наиболее экономичным режимом движения является скорость 70–90 км/ч на прямой передаче.

В этом диапазоне двигатель работает в оптимальных оборотах — примерно 1800–2400 об/мин, а аэродинамическое сопротивление остается относительно низким, что позволяет снизить расход топлива.

Как скорость влияет на расход бензина

Эксперт привел пример для кроссовера среднего класса на маршруте в 200 километров:

  • при 90 км/ч расход составляет около 15 литров;
  • при 130 км/ч — уже примерно 21 литр;
  • при 150 км/ч — около 26 литров.

При этом разница заметно отражается и на стоимости поездки. Например, ускорение до 150 км/ч дает экономию времени всего около 50 минут, но увеличивает расход топлива и стоимость поездки на сотни рублей.

По словам специалиста, после 100 км/ч расход начинает расти ускоренно, после 120 км/ч — резко, а после 140 км/ч — практически лавинообразно. При этом слишком медленная езда также не всегда эффективна: ниже 60 км/ч двигатель может работать в неоптимальном режиме.

Факторы, увеличивающие расход топлива

На потребление бензина в дороге влияют не только скорость и стиль вождения, но и дополнительные факторы:

  • багаж на крыше автомобиля;
  • перегруженный салон или багажник;
  • включенный кондиционер;
  • открытые окна на высокой скорости;
  • резкие ускорения и торможения.

Также значительный рост расхода может быть связан с техническим состоянием автомобиля — например, при старых свечах зажигания, забитом воздушном фильтре или недостаточном давлении в шинах.

Как реально сэкономить бензин в поездке

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогают снизить расход топлива без ущерба для безопасности:

  • поддерживать стабильную скорость движения;
  • использовать круиз-контроль на трассе;
  • заранее планировать обгоны и маневры;
  • регулярно проверять давление в шинах.

Такие привычки позволяют заметно снизить затраты на топливо, особенно при длительных поездках.

