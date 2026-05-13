Назван укол, который помогает снизить риск инсульта и инфаркта

Вакцинация против гриппа и ряда других инфекций может не только защищать от болезни, но и снижать риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт и инсульт, заявляют специалисты, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock

Вакцинация и сердце: новые данные о неожиданных эффектах

Дополнительные защитные эффекты прививок выходят далеко за рамки профилактики инфекций. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, за последние годы накопилось значительное количество научных данных, подтверждающих связь вакцинации с более низким риском сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий.

В частности, прививки против гриппа и опоясывающего лишая ассоциируются со снижением вероятности тяжелых осложнений со стороны сердца и сосудов.

Как прививки влияют на риск инфаркта и инсульта

Эксперт отмечает, что вакцинация против гриппа может снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшать вероятность острых осложнений.

Отдельное внимание уделяется вакцине против опоясывающего лишая. По данным исследований, она связана со снижением риска инфаркта миокарда и инсульта на 14% и 16% соответственно.

Также, как подчеркивается, комбинация вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции дополнительно уменьшает вероятность тяжелых сердечно-сосудистых событий и снижает число госпитализаций в отделения интенсивной терапии.

Специалисты считают, что часть эффекта объясняется профилактикой респираторных инфекций, однако влияние на сосудистую систему, вероятно, не ограничивается только этим механизмом.

Возможная связь с риском деменции

Отдельный интерес вызывают данные о влиянии вакцинации на когнитивное здоровье.

В крупном исследовании, проведенном в Уэльсе, было установлено, что у людей, получивших живую аттенуированную вакцину против опоясывающего лишая, риск развития деменции в течение семи лет снижался на 28% по сравнению с невакцинированными.

Причем снижение риска наблюдалось как в отношении сосудистой деменции, так и болезни Альцгеймера. Ученые отмечают, что связь сохранялась именно с фактом вакцинации, а не другими факторами образа жизни.

Почему вакцинация может влиять на организм шире, чем считалось

По словам Ольги Ткачевой, потенциальные механизмы таких эффектов пока продолжают изучаться, но уже есть несколько научных гипотез.

Одним из ключевых факторов называют снижение хронического воспаления, которое играет важную роль в развитии возрастных заболеваний, включая атеросклероз и деменцию.

Кроме того, вакцинация уменьшает частоту и тяжесть инфекций, снижая общую воспалительную нагрузку на организм. Это, в свою очередь, может положительно влиять на сосудистую систему.

Также обсуждается влияние иммунного ответа, который может быть связан с процессами в головном мозге. В частности, речь идет о возможном воздействии на патологические белки, участвующие в развитии болезни Альцгеймера, а также на восстановление иммунного баланса в мозге и снижение накопления амилоид-бета.