Землю накроют магнитные бури: ученые назвали опасные даты и предупредили о вспышках на Солнце

Уже в ближайшие дни Земля окажется под воздействием магнитных бурь среднего уровня. Ученые РАН предупреждают, что причиной станет крупная корональная дыра на Солнце, а вероятность геомагнитных возмущений достигает 85%, сообщает Lada.kz.

Когда ожидаются магнитные бури

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, наиболее сильные геомагнитные возмущения прогнозируются на 15 мая. Ожидается, что буря достигнет уровня G1–G2 по международной шкале.

Специалисты отмечают, что причиной станет крупная корональная дыра, которая выходит в зону воздействия на Землю. Ученые называют ее одной из самых больших структур такого типа, наблюдаемых сейчас на Солнце.

По оценкам исследователей, вероятность магнитной бури составляет около 85%. В остальных случаях магнитосфера Земли может остаться лишь в возмущенном состоянии либо сохранить относительное спокойствие.

Землю может задеть плазменное облако

Дополнительную опасность представляет выброс плазмы, произошедший на Солнце 10 мая. Уже 13 мая край этого облака может частично зацепить Землю.

Астрономы поясняют, что подобные события крайне сложно прогнозировать с высокой точностью. Современные модели допускают погрешность в несколько градусов, из-за чего плазменное облако может как пройти мимо планеты, так и, наоборот, задеть Землю наиболее плотной частью.

На этом солнечная активность может не закончиться. В активной области под номером 4436 ученые допускают вероятность новой мощной вспышки. Ранее этот участок Солнца уже дважды выбрасывал большие объемы плазмы — 7 и 10 мая.

Почему вспышки на Солнце вызывают бури

Солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X. Каждый следующий класс мощнее предыдущего в десять раз. Самыми опасными считаются вспышки класса X, которые способны вызывать сильные магнитные бури и влиять на работу техники на Земле.

Геомагнитные бури, в свою очередь, оцениваются по шкале от G1 до G5. Уровень G1 считается слабым, а G5 — экстремально сильным.

2026 год стал одним из самых активных за столетие

По данным ученых, за первые сто дней 2026 года магнитные бури наблюдались в течение 24 дней. Иными словами, геомагнитные возмущения фиксировались практически каждые четвертые сутки.

По этому показателю нынешний год уже вошел в число самых активных в XXI веке, уступая только рекордному 2003 году, когда были зарегистрированы особенно мощные солнечные вспышки и многочисленные магнитные бури.

Исследователи считают, что повышенная солнечная активность может сохраняться как минимум до конца текущего года. После этого ожидается постепенное снижение активности на фоне приближения солнечного минимума.

При этом ученые обратили внимание на необычную особенность нынешнего цикла. Несмотря на частые вспышки и бури, общая активность Солнца снижается быстрее прогнозов. Подобное отклонение уже наблюдалось в 2025 году, однако затем показатели вернулись к ожидаемым значениям.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури способны воздействовать не только на спутники, связь и навигационные системы, но и на самочувствие людей.

По словам специалистов, клетки человеческого организма имеют электрический заряд и могут реагировать на изменения геомагнитного поля. Особенно чувствительными считаются люди с заболеваниями сердца и сосудов.

Ученые объясняют, что во время сильных геомагнитных колебаний чаще фиксируются скачки давления, ухудшение самочувствия, головные боли и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно поэтому периоды магнитных бурь нередко связывают с ростом числа гипертонических кризов, инфарктов и инсультов.