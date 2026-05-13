Психиатры назвали 5 растений, которые успокаивают нервную систему

Специалисты назвали пять комнатных растений, которые могут мягко снижать уровень стресса, улучшать концентрацию и создавать более спокойную атмосферу в доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

Фото: depositphotos.com

Комнатные растения давно перестали быть лишь элементом декора. По мнению психиатров и специалистов по психическому здоровью, зелёные растения могут оказывать заметное влияние на эмоциональное состояние человека. Речь идёт не о лечении, а о создании более комфортной и стабильной среды, которая помогает снизить напряжение в повседневной жизни.

Отмечается, что важную роль играет не только внешний вид растений, но и сам процесс ухода за ними. Полив, пересадка и наблюдение за ростом помогают переключить внимание, замедлиться и восстановить внутреннее равновесие.

Алоэ вера: ощущение порядка и спокойствия

Одним из наиболее популярных растений, связанных с ощущением уюта и стабильности, считается алоэ вера. Его неприхотливость делает его удобным для содержания даже теми, кто не имеет большого опыта в цветоводстве.

Специалисты отмечают, что уход за алоэ может формировать привычку к регулярности и заботе о пространстве вокруг себя. Это, в свою очередь, способствует снижению внутреннего напряжения и помогает создать ощущение контроля над повседневной средой.

Спатифиллум: мягкий визуальный «успокоитель»

Спатифиллум часто рекомендуют людям, которые испытывают повышенную тревожность. Его аккуратные зелёные листья и белые цветы создают визуально спокойный образ, который способствует расслаблению.

Считается, что такие растения помогают переключить внимание после напряжённого дня и делают пространство более гармоничным. Особенно часто их размещают в спальнях и зонах отдыха.

Сансевиерия: растение для более спокойного сна

Сансевиерия известна своей выносливостью и способностью адаптироваться к разным условиям. Отдельно отмечается её особенность выделять кислород в ночное время, что делает её популярной среди тех, кто заботится о качестве сна.

По наблюдениям специалистов, присутствие таких растений в спальне может способствовать более комфортной атмосфере для отдыха и снижению ощущения усталости утром.

Мята: аромат, который помогает сосредоточиться

Мята относится к растениям, которые ценятся не только за внешний вид, но и за аромат. Запах мяты традиционно ассоциируется с бодростью и ясностью мышления.

Её часто рекомендуют размещать вблизи рабочего места или на кухне, где важно сохранять концентрацию и внимание. Лёгкий аромат может помочь снизить умственное напряжение и улучшить продуктивность в течение дня.

Замиокулькас: визуальный баланс и ощущение стабильности

Замиокулькас называют одним из самых «спокойных» растений для интерьера. Его строгий и аккуратный внешний вид создаёт ощущение порядка и устойчивости в пространстве.

Он не требует сложного ухода, что делает его удобным выбором для занятых людей. По словам специалистов, такие растения могут косвенно снижать уровень стресса за счёт минимизации бытовых забот.

«Зелёная терапия» в повседневной жизни

Эксперты подчёркивают, что даже простое взаимодействие с комнатными растениями может действовать как мягкий способ эмоциональной разгрузки. Наблюдение за ростом, уход и присутствие живой зелени в помещении формируют более спокойную и комфортную атмосферу.

В результате растения становятся не только элементом интерьера, но и частью повседневных привычек, которые помогают снизить уровень стресса и создать ощущение устойчивости в домашней среде.