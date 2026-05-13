18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 18:32

Психиатры назвали 5 растений, которые успокаивают нервную систему

Новости Мира 0 542

Специалисты назвали пять комнатных растений, которые могут мягко снижать уровень стресса, улучшать концентрацию и создавать более спокойную атмосферу в доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Доктор Питер".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Комнатные растения давно перестали быть лишь элементом декора. По мнению психиатров и специалистов по психическому здоровью, зелёные растения могут оказывать заметное влияние на эмоциональное состояние человека. Речь идёт не о лечении, а о создании более комфортной и стабильной среды, которая помогает снизить напряжение в повседневной жизни.

Отмечается, что важную роль играет не только внешний вид растений, но и сам процесс ухода за ними. Полив, пересадка и наблюдение за ростом помогают переключить внимание, замедлиться и восстановить внутреннее равновесие.

Алоэ вера: ощущение порядка и спокойствия

Одним из наиболее популярных растений, связанных с ощущением уюта и стабильности, считается алоэ вера. Его неприхотливость делает его удобным для содержания даже теми, кто не имеет большого опыта в цветоводстве.

Специалисты отмечают, что уход за алоэ может формировать привычку к регулярности и заботе о пространстве вокруг себя. Это, в свою очередь, способствует снижению внутреннего напряжения и помогает создать ощущение контроля над повседневной средой.

Спатифиллум: мягкий визуальный «успокоитель»

Спатифиллум часто рекомендуют людям, которые испытывают повышенную тревожность. Его аккуратные зелёные листья и белые цветы создают визуально спокойный образ, который способствует расслаблению.

Считается, что такие растения помогают переключить внимание после напряжённого дня и делают пространство более гармоничным. Особенно часто их размещают в спальнях и зонах отдыха.

Сансевиерия: растение для более спокойного сна

Сансевиерия известна своей выносливостью и способностью адаптироваться к разным условиям. Отдельно отмечается её особенность выделять кислород в ночное время, что делает её популярной среди тех, кто заботится о качестве сна.

По наблюдениям специалистов, присутствие таких растений в спальне может способствовать более комфортной атмосфере для отдыха и снижению ощущения усталости утром.

Мята: аромат, который помогает сосредоточиться

Мята относится к растениям, которые ценятся не только за внешний вид, но и за аромат. Запах мяты традиционно ассоциируется с бодростью и ясностью мышления.

Её часто рекомендуют размещать вблизи рабочего места или на кухне, где важно сохранять концентрацию и внимание. Лёгкий аромат может помочь снизить умственное напряжение и улучшить продуктивность в течение дня.

Замиокулькас: визуальный баланс и ощущение стабильности

Замиокулькас называют одним из самых «спокойных» растений для интерьера. Его строгий и аккуратный внешний вид создаёт ощущение порядка и устойчивости в пространстве.

Он не требует сложного ухода, что делает его удобным выбором для занятых людей. По словам специалистов, такие растения могут косвенно снижать уровень стресса за счёт минимизации бытовых забот.

«Зелёная терапия» в повседневной жизни

Эксперты подчёркивают, что даже простое взаимодействие с комнатными растениями может действовать как мягкий способ эмоциональной разгрузки. Наблюдение за ростом, уход и присутствие живой зелени в помещении формируют более спокойную и комфортную атмосферу.

В результате растения становятся не только элементом интерьера, но и частью повседневных привычек, которые помогают снизить уровень стресса и создать ощущение устойчивости в домашней среде.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь