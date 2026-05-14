В Киргизии дали отпор Западу в вопросе закрытия некоторых банков

Власти Киргизии заявили, что не будут закрывать ряд банков, несмотря на давление со стороны западных стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Позиция властей: отказ от внешнего давления

Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев заявил, что республика отвергла требование западных государств о закрытии отдельных банков, которые, по их версии, якобы могли способствовать обходу санкций против России.

По словам главы правительства, подобные меры невозможны для реализации, поскольку несут серьезные риски для национальной финансовой системы.

Касымалиев подчеркнул, что закрытие банков может привести к дестабилизации финансового сектора и напрямую затронуть интересы граждан.

Риски для экономики и вкладчиков

Отдельно премьер-министр обратил внимание на социально-экономическую сторону вопроса. В банках, о которых шла речь, размещены средства вкладчиков, и их закрытие могло бы привести к потере доверия к банковской системе в целом.

Таким образом, власти Киргизии сделали акцент на необходимости сохранения стабильности финансового сектора и защиты интересов населения.

Внешняя политика и курс на сотрудничество с Россией

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что республика планирует расширять сотрудничество с Россией в 2026 году.

В рамках двустороннего взаимодействия ожидается проведение межправительственной комиссии, форума регионов, а также ряда культурных и гуманитарных мероприятий.

Киргизия в составе ключевых евразийских объединений

Киргизия и Россия остаются партнерами в рамках крупных международных структур, включая:

Евразийский экономический союз

Организация Договора о коллективной безопасности

Шанхайская организация сотрудничества

Москва при этом остается одним из ключевых торговых партнеров Бишкека, а важную роль в экономических проектах играет Российско-Кыргызский фонд развития, который финансирует инфраструктурные и промышленные инициативы в республике.