18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.63
547.69
6.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.05.2026, 19:45

В Киргизии дали отпор Западу в вопросе закрытия некоторых банков

Новости Мира 0 532

Власти Киргизии заявили, что не будут закрывать ряд банков, несмотря на давление со стороны западных стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Позиция властей: отказ от внешнего давления

Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев заявил, что республика отвергла требование западных государств о закрытии отдельных банков, которые, по их версии, якобы могли способствовать обходу санкций против России.

По словам главы правительства, подобные меры невозможны для реализации, поскольку несут серьезные риски для национальной финансовой системы.

Касымалиев подчеркнул, что закрытие банков может привести к дестабилизации финансового сектора и напрямую затронуть интересы граждан.

Риски для экономики и вкладчиков

Отдельно премьер-министр обратил внимание на социально-экономическую сторону вопроса. В банках, о которых шла речь, размещены средства вкладчиков, и их закрытие могло бы привести к потере доверия к банковской системе в целом.

Таким образом, власти Киргизии сделали акцент на необходимости сохранения стабильности финансового сектора и защиты интересов населения.

Внешняя политика и курс на сотрудничество с Россией

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что республика планирует расширять сотрудничество с Россией в 2026 году.

В рамках двустороннего взаимодействия ожидается проведение межправительственной комиссии, форума регионов, а также ряда культурных и гуманитарных мероприятий.

Киргизия в составе ключевых евразийских объединений

Киргизия и Россия остаются партнерами в рамках крупных международных структур, включая:

Евразийский экономический союз
Организация Договора о коллективной безопасности
Шанхайская организация сотрудничества

Москва при этом остается одним из ключевых торговых партнеров Бишкека, а важную роль в экономических проектах играет Российско-Кыргызский фонд развития, который финансирует инфраструктурные и промышленные инициативы в республике.

7
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь