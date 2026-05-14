14.05.2026, 06:57

NASA сообщило о редком сближении астероида с Землей 18 мая

В понедельник, 18 мая, рядом с Землей пролетит недавно обнаруженный астероид 2026 JH2. По расчетам ученых, космический объект подойдет к планете на расстояние около 90 тысяч километров — это значительно ближе орбиты Луны, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: кадр YouTube

Космический объект заметили всего несколько дней назад

Астероид был обнаружен астрономами сразу нескольких обсерваторий, среди которых обсерватория Фарпойнт в американском штате Канзас и Маунт-Леммон в горах Санта-Каталина в Аризоне. После фиксации объекта специалисты начали срочные наблюдения, чтобы уточнить его траекторию и размеры.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, объект получил обозначение 2026 JH2. Предварительно ученые оценивают его размеры от 15 до 30 метров. Точные параметры пока неизвестны, поскольку расчеты основаны на яркости астероида и отражающей способности его поверхности.

Астероид пройдет ближе Луны

Расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи километров. Новый астероид приблизится почти в четыре раза ближе — примерно на 90 тысяч километров.

Несмотря на относительно малую дистанцию по космическим меркам, специалисты подчеркивают, что угрозы столкновения нет. Текущие расчеты не показывают никаких признаков опасного сближения с Землей.

В NASA пояснили, что объект относится к околоземным астероидам класса «Аполлон». Такие небесные тела движутся по орбите, пересекающей траекторию Земли вокруг Солнца.

За астероидом продолжают наблюдать

Астрономы отмечают, что пока астероид наблюдали лишь 24 раза в течение нескольких суток. Из-за этого данные о его траектории и физических характеристиках еще могут уточняться.

Сейчас специалисты продолжают собирать информацию, чтобы максимально точно определить параметры полета объекта и исключить любые потенциальные риски в будущем.

Эксперты отмечают, что подобные сближения происходят регулярно, однако большинство небольших астероидов обнаруживаются уже незадолго до прохождения рядом с Землей из-за их сравнительно малых размеров и слабой яркости.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь