Жителя Индии подбросило в небо во время разрушительного урагана на десятки метров (видео)

В индийском штате Уттар-Прадеш мощный шторм едва не стоил жизни местному жителю — сильный ветер поднял мужчину в воздух вместе с жестяным сараем. Инцидент произошел на фоне разрушительной непогоды, жертвами которой стали более сотни человек, сообщает Lada.kz.

Мужчину унесло ветром вместе с постройкой

Необычный и одновременно пугающий случай произошел в индийском штате Уттар-Прадеш. По данным газеты The Indian Express, сильный порывистый ветер поднял мужчину на высоту около 50 метров.

Во время шторма местный житель попытался удержаться на земле и схватился за жестяной сарай. Однако стихия оказалась настолько мощной, что ветер сорвал постройку с места. Вместе с металлической конструкцией мужчину подбросило высоко в воздух.

Очевидцы произошедшего рассказали, что все случилось буквально за считаные секунды. Несмотря на серьезность инцидента, мужчине удалось выжить. Он получил множественные травмы и был доставлен медикам.

Полет попал на видео

Кадры с места происшествия быстро распространились в сети. Журнал India Today опубликовал видео, на котором запечатлен момент, как жителя Уттар-Прадеша уносит в воздух мощным потоком ветра.

Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи сравнивали происходящее со сценами из фильмов-катастроф и отмечали, что мужчине невероятно повезло остаться в живых.

Шторм в Индии унес более сотни жизней

Инцидент произошел на фоне разрушительного шторма, который накрыл северные регионы Индии. По информации газеты The Economic Times, жертвами стихии в штате Уттар-Прадеш стали как минимум 104 человека.

Уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи штата Харикеш Бхаскар сообщил, что непогода бушевала в различных районах от 36 до 48 часов. Даже спустя двое суток экстренные службы продолжали круглосуточно следить за ситуацией.

По словам чиновников, единый командный центр продолжал работать в усиленном режиме, поскольку в некоторых районах сохранялась опасность новых разрушений и последствий ураганного ветра.