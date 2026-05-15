«Не ставьте брекеты»: стоматолог сделал резкое заявление

Установка брекетов во взрослом возрасте может привести к проблемам с деснами и костной тканью, предупредил главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Стоматолог предупредил о последствиях брекетов у взрослых

Главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич заявил, что ортодонтическое лечение во взрослом возрасте способно негативно повлиять на состояние зубов и десен. По его словам, популярность брекетов среди взрослых в последние годы растет, однако многие пациенты не задумываются о возможных последствиях.

Специалист отметил, что при перемещении зубов во время лечения уменьшается объем костной ткани. Это, как пояснил Янушевич, может привести к рецессии десны — состоянию, при котором оголяется шейка и корень зуба.

По словам врача, подобные изменения способны вызывать повышенную чувствительность зубов, эстетические проблемы и дальнейшие осложнения в полости рта.

Почему после брекетов могут возникнуть проблемы

Стоматолог подчеркнул, что после завершения ортодонтического лечения зубы иногда начинают снова смещаться. В некоторых случаях пациентам также приходится удалять отдельные зубы перед установкой брекет-системы, чтобы освободить место для выравнивания зубного ряда.

Янушевич критически высказался о растущей популярности брекетов в частных клиниках. По его мнению, чрезмерное увлечение подобным лечением может негативно сказаться на стоматологическом здоровье населения.

Он заявил, что взрослым пациентам следует более осторожно подходить к решению об установке брекетов и обязательно учитывать возможные риски.

Врачи напомнили о строгих ограничениях при ношении брекетов

Ранее стоматолог-хирург и имплантолог Арам Давидян рассказывал, что успешное лечение брекетами напрямую зависит от соблюдения специальной диеты и тщательной гигиены полости рта.

По словам специалиста, некоторые продукты способны повредить конструкцию или значительно усложнить ее очищение. В список нежелательной пищи входят твердые овощи и фрукты, липкие продукты, семечки, крупы и сладости.

Кроме того, врачи рекомендуют ограничивать употребление красящих продуктов и напитков, поскольку они могут ухудшать внешний вид ортодонтических конструкций и способствовать накоплению налета.