18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 08:07

Мгновенная кома: что произошло с ребенком, вдохнувшим кондитерскую пудру на кухне

Новости Мира 0 563

В Австралии 14-месячный ребенок оказался в реанимации после того, как вдохнул кондитерскую золотую пудру во время игры на кухне. Врачи смогли стабилизировать его состояние, однако последствия оказались серьезными, сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Несчастный случай произошел на кухне во время приготовления торта

Инцидент случился в Австралии, когда мать ребенка занималась выпечкой и ненадолго отвлеклась. За это время 14-месячный малыш получил доступ к кухонному ящику, где находилась банка с пищевой золотой пудрой для украшения десертов.

По данным news.com.au, ребенок самостоятельно открыл емкость и вдохнул содержимое. Взрослые заметили происходящее не сразу, что привело к тяжелым последствиям.

Как пудра вызвала опасное осложнение в легких

Медики объясняют, что частицы пищевого красителя, попавшие в дыхательные пути, смешались с влагой в легких. В результате образовалась плотная масса, которая начала блокировать нормальное дыхание.

Это вызвало резкое ухудшение состояния ребенка и привело к критическому нарушению работы дыхательной системы.

Кома и срочная операция

Состояние малыша быстро ухудшилось, и он впал в кому. Ребенка экстренно доставили в больницу, где врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве.

Медики провели операцию на легких, чтобы устранить закупорку дыхательных путей и восстановить нормальное дыхание.

Состояние ребенка и прогноз врачей

После проведенного лечения ребенок пришел в сознание. Врачи отмечают положительную динамику, однако восстановление займет время.

В ближайшие недели ему предстоит пройти курс физиотерапии и наблюдаться у эрготерапевта для восстановления функций дыхательной системы и общего состояния.

Врачи напомнили об опасности бытовых мелких предметов

Специалисты подчеркивают, что даже пищевые и «безобидные» на первый взгляд продукты могут представлять серьезную опасность для маленьких детей. Особенно это касается мелкодисперсных веществ, которые легко вдыхаются и могут вызвать закупорку дыхательных путей.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь