Мгновенная кома: что произошло с ребенком, вдохнувшим кондитерскую пудру на кухне

В Австралии 14-месячный ребенок оказался в реанимации после того, как вдохнул кондитерскую золотую пудру во время игры на кухне. Врачи смогли стабилизировать его состояние, однако последствия оказались серьезными, сообщает Lada.kz.

Несчастный случай произошел на кухне во время приготовления торта

Инцидент случился в Австралии, когда мать ребенка занималась выпечкой и ненадолго отвлеклась. За это время 14-месячный малыш получил доступ к кухонному ящику, где находилась банка с пищевой золотой пудрой для украшения десертов.

По данным news.com.au, ребенок самостоятельно открыл емкость и вдохнул содержимое. Взрослые заметили происходящее не сразу, что привело к тяжелым последствиям.

Как пудра вызвала опасное осложнение в легких

Медики объясняют, что частицы пищевого красителя, попавшие в дыхательные пути, смешались с влагой в легких. В результате образовалась плотная масса, которая начала блокировать нормальное дыхание.

Это вызвало резкое ухудшение состояния ребенка и привело к критическому нарушению работы дыхательной системы.

Кома и срочная операция

Состояние малыша быстро ухудшилось, и он впал в кому. Ребенка экстренно доставили в больницу, где врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве.

Медики провели операцию на легких, чтобы устранить закупорку дыхательных путей и восстановить нормальное дыхание.

Состояние ребенка и прогноз врачей

После проведенного лечения ребенок пришел в сознание. Врачи отмечают положительную динамику, однако восстановление займет время.

В ближайшие недели ему предстоит пройти курс физиотерапии и наблюдаться у эрготерапевта для восстановления функций дыхательной системы и общего состояния.

Врачи напомнили об опасности бытовых мелких предметов

Специалисты подчеркивают, что даже пищевые и «безобидные» на первый взгляд продукты могут представлять серьезную опасность для маленьких детей. Особенно это касается мелкодисперсных веществ, которые легко вдыхаются и могут вызвать закупорку дыхательных путей.