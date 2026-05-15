18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 10:16

В самых дорогих смартфонах Samsung нашли неустранимый изъян

Новости Мира 0 491

Флагманские смартфоны Samsung подверглись критике из-за конструктивной особенности камеры, которая, по мнению экспертов, заметно ухудшает удобство повседневного использования, сообщает Lada.kz.

Фото: howtogeek.com
Фото: howtogeek.com

Выступающая камера стала предметом критики

В топовых смартфонах Samsung обнаружили конструктивную особенность, которая вызывает неудобства при повседневном использовании. Речь идет о сильно выступающем блоке камер, который, как отмечают эксперты, становится заметным недостатком даже в самых дорогих моделях.

По данным How-To Geek, производители, включая Samsung, активно стремятся делать устройства максимально тонкими, однако при этом не решают проблему массивных модулей камер, которые заметно выступают за пределы корпуса.

Проблема устойчивости и «шатания» на поверхности

Редактор издания Кори Гюнтер обратил внимание на то, что камера в флагманах Samsung, включая условные модели вроде Galaxy S26 Ultra и Galaxy Z Fold 7, размещается в левой части задней панели.

Из-за такого расположения смартфон теряет устойчивость, когда лежит экраном вверх на ровной поверхности. Устройство начинает заметно качаться, что делает неудобным выполнение простых действий — просмотр уведомлений, быстрые ответы на сообщения или прокрутку социальных сетей.

По мнению автора, этот эффект становится постоянным раздражающим фактором, который сложно игнорировать в повседневном использовании.

Чехлы не решают проблему полностью

Отдельно отмечается, что использование защитных чехлов, которые часто рекомендуются для компенсации выступа камеры, не устраняет проблему полностью. Даже с аксессуаром устройство продолжает оставаться неустойчивым на столе, а дискомфорт при работе сохраняется.

Таким образом, по мнению журналистов, конструктивный недостаток остается актуальным независимо от дополнительных аксессуаров.

Альтернатива от Google Pixel

В качестве примера более удачного подхода эксперты приводят смартфоны Google Pixel. Несмотря на крупный модуль камеры, он имеет горизонтальную компоновку, благодаря чему устройство остается более устойчивым на поверхности.

Такое решение позволяет избежать характерного «качания», которое наблюдается у многих моделей Samsung с вертикально расположенными камерами.

Критики отмечают, что проблема выступающих камер становится все более заметной по мере роста размеров фотомодулей в смартфонах. При этом даже флагманские устройства не лишены конструктивных компромиссов, влияющих на удобство ежедневного использования.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь