В самых дорогих смартфонах Samsung нашли неустранимый изъян

Выступающая камера стала предметом критики

В топовых смартфонах Samsung обнаружили конструктивную особенность, которая вызывает неудобства при повседневном использовании. Речь идет о сильно выступающем блоке камер, который, как отмечают эксперты, становится заметным недостатком даже в самых дорогих моделях.

По данным How-To Geek, производители, включая Samsung, активно стремятся делать устройства максимально тонкими, однако при этом не решают проблему массивных модулей камер, которые заметно выступают за пределы корпуса.

Проблема устойчивости и «шатания» на поверхности

Редактор издания Кори Гюнтер обратил внимание на то, что камера в флагманах Samsung, включая условные модели вроде Galaxy S26 Ultra и Galaxy Z Fold 7, размещается в левой части задней панели.

Из-за такого расположения смартфон теряет устойчивость, когда лежит экраном вверх на ровной поверхности. Устройство начинает заметно качаться, что делает неудобным выполнение простых действий — просмотр уведомлений, быстрые ответы на сообщения или прокрутку социальных сетей.

По мнению автора, этот эффект становится постоянным раздражающим фактором, который сложно игнорировать в повседневном использовании.

Чехлы не решают проблему полностью

Отдельно отмечается, что использование защитных чехлов, которые часто рекомендуются для компенсации выступа камеры, не устраняет проблему полностью. Даже с аксессуаром устройство продолжает оставаться неустойчивым на столе, а дискомфорт при работе сохраняется.

Таким образом, по мнению журналистов, конструктивный недостаток остается актуальным независимо от дополнительных аксессуаров.

Альтернатива от Google Pixel

В качестве примера более удачного подхода эксперты приводят смартфоны Google Pixel. Несмотря на крупный модуль камеры, он имеет горизонтальную компоновку, благодаря чему устройство остается более устойчивым на поверхности.

Такое решение позволяет избежать характерного «качания», которое наблюдается у многих моделей Samsung с вертикально расположенными камерами.

Критики отмечают, что проблема выступающих камер становится все более заметной по мере роста размеров фотомодулей в смартфонах. При этом даже флагманские устройства не лишены конструктивных компромиссов, влияющих на удобство ежедневного использования.