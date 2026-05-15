Украинская модель с самыми большими щеками в мире решила их уменьшить

Украинская модель Анастасия Покрищук, ставшая известной благодаря экстремально увеличенным скулам, объявила о решении избавиться от филлеров и изменить внешность ради подтяжки лица, сообщает Lada.kz.

Звезда соцсетей решила отказаться от своего главного образа

37-летняя украинская блогерша и модель Анастасия Покрищук, которую в сети называют обладательницей самых больших щек в мире, неожиданно решила изменить внешность. После многих лет косметологических экспериментов женщина заявила, что намерена постепенно растворить филлеры в лице.

По информации Daily Mirror, причиной такого решения стала подготовка к подтяжке лица. По словам самой модели, провести полноценную операцию при нынешнем количестве филлеров невозможно.

В своем аккаунте в соцсетях Покрищук объяснила, что не собирается избавляться от наполнителей резко. Она подчеркнула, что процесс будет проходить постепенно, поскольку быстрое удаление филлеров может привести к обвисанию кожи.

Экстремальная внешность сделала ее знаменитой

Анастасия Покрищук начала активно менять внешность около десяти лет назад. Первые инъекции она сделала в 26 лет, после чего увлеклась косметологическими процедурами и постепенно увеличивала объем щек и скул.

Со временем необычная внешность стала ее визитной карточкой. Фото модели регулярно обсуждали в соцсетях и СМИ, а сама блогерша получила широкую известность далеко за пределами Украины.

Популярность принесла ей рекламные контракты с косметическими брендами, рост аудитории в интернете и участие в различных телешоу. При этом сама Покрищук неоднократно признавалась, что ей нравится собственный образ, несмотря на критику и неоднозначную реакцию публики.

Ранее модель рассказывала, что буквально влюбилась в свои щеки после первых инъекций, хотя понимала: для многих людей такая внешность кажется слишком необычной и даже шокирующей.

За годы блогерша изменила почти все лицо

Помимо экстремального увеличения скул, Покрищук неоднократно прибегала и к другим процедурам. Со временем она увеличила губы, использовала ботокс для коррекции лба и установила виниры.

В сети также обсуждались слухи о пластических операциях на груди и ягодицах, однако сама блогерша далеко не всегда комментировала подобные предположения.

Ее образ давно стал примером так называемой экстремальной косметологии — направления, при котором внешность намеренно доводят до максимально необычного и провокационного вида.

Подписчики спорят о новом решении модели

Новость о намерении уменьшить скулы вызвала бурную реакцию среди поклонников и критиков блогерши. Часть аудитории поддержала решение модели и призналась, что с интересом ждет итогового результата.

Другие пользователи считают, что в 37 лет подтяжка лица — слишком ранняя мера, а сама Покрищук и без того продолжает выглядеть достаточно молодо.

Впрочем, сама модель, судя по публикациям, настроена серьезно и намерена довести трансформацию до конца, даже если это полностью изменит ее узнаваемый образ.