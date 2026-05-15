18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 12:57

Украинская модель с самыми большими щеками в мире решила их уменьшить

Новости Мира 0 530

Украинская модель Анастасия Покрищук, ставшая известной благодаря экстремально увеличенным скулам, объявила о решении избавиться от филлеров и изменить внешность ради подтяжки лица, сообщает Lada.kz. 

Фото: @justqueen88
Фото: @justqueen88

Звезда соцсетей решила отказаться от своего главного образа

37-летняя украинская блогерша и модель Анастасия Покрищук, которую в сети называют обладательницей самых больших щек в мире, неожиданно решила изменить внешность. После многих лет косметологических экспериментов женщина заявила, что намерена постепенно растворить филлеры в лице.

По информации Daily Mirror, причиной такого решения стала подготовка к подтяжке лица. По словам самой модели, провести полноценную операцию при нынешнем количестве филлеров невозможно.

В своем аккаунте в соцсетях Покрищук объяснила, что не собирается избавляться от наполнителей резко. Она подчеркнула, что процесс будет проходить постепенно, поскольку быстрое удаление филлеров может привести к обвисанию кожи.

Экстремальная внешность сделала ее знаменитой

Анастасия Покрищук начала активно менять внешность около десяти лет назад. Первые инъекции она сделала в 26 лет, после чего увлеклась косметологическими процедурами и постепенно увеличивала объем щек и скул.

Со временем необычная внешность стала ее визитной карточкой. Фото модели регулярно обсуждали в соцсетях и СМИ, а сама блогерша получила широкую известность далеко за пределами Украины.

Популярность принесла ей рекламные контракты с косметическими брендами, рост аудитории в интернете и участие в различных телешоу. При этом сама Покрищук неоднократно признавалась, что ей нравится собственный образ, несмотря на критику и неоднозначную реакцию публики.

Ранее модель рассказывала, что буквально влюбилась в свои щеки после первых инъекций, хотя понимала: для многих людей такая внешность кажется слишком необычной и даже шокирующей.

За годы блогерша изменила почти все лицо

Помимо экстремального увеличения скул, Покрищук неоднократно прибегала и к другим процедурам. Со временем она увеличила губы, использовала ботокс для коррекции лба и установила виниры.

В сети также обсуждались слухи о пластических операциях на груди и ягодицах, однако сама блогерша далеко не всегда комментировала подобные предположения.

Ее образ давно стал примером так называемой экстремальной косметологии — направления, при котором внешность намеренно доводят до максимально необычного и провокационного вида.

Подписчики спорят о новом решении модели

Новость о намерении уменьшить скулы вызвала бурную реакцию среди поклонников и критиков блогерши. Часть аудитории поддержала решение модели и призналась, что с интересом ждет итогового результата.

Другие пользователи считают, что в 37 лет подтяжка лица — слишком ранняя мера, а сама Покрищук и без того продолжает выглядеть достаточно молодо.

Впрочем, сама модель, судя по публикациям, настроена серьезно и намерена довести трансформацию до конца, даже если это полностью изменит ее узнаваемый образ.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь