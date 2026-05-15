15.05.2026, 14:14

В России предложили сажать на 5 лет за скручивание пробега автомобиля

Новости Мира 0 458

В России обсуждают введение уголовной ответственности за скручивание пробега автомобилей. Инициатива предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы при повторных нарушениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.

Фото: Kolesa.kz
Скручивание одометра могут приравнять к мошенничеству

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести более жесткие меры против корректировки пробега автомобилей. По его словам, подобные действия фактически вводят покупателей в заблуждение и могут существенно влиять на стоимость транспортного средства.

Эксперт отметил, что разница в цене одного и того же автомобиля с «честным» и «скрученным» пробегом может достигать миллиона рублей, особенно если речь идет о машинах, ранее использовавшихся в такси или интенсивной эксплуатации.

От штрафов к уголовной ответственности

Инициатива предполагает поэтапный подход к наказанию. На первом этапе предлагается ограничиться административными штрафами. Однако при повторных нарушениях речь может идти уже об уголовной ответственности по статье о мошенничестве.

В таком случае, по предложению главы РОАД, нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Таким образом, корректировка одометра может быть официально признана не просто нарушением правил торговли, а полноценным преступлением.

Электронный ПТС как инструмент контроля истории автомобиля

Отдельное внимание в инициативе уделяется электронному паспорту транспортного средства (ЭПТС). Сейчас документ содержит базовую информацию об автомобиле — включая VIN-номер, мощность и марку, однако не отражает полную историю эксплуатации.

Предлагается расширить функционал ЭПТС и фиксировать в нем реальные данные о пробеге, участии в ДТП, нахождении автомобиля в залоге или под арестом.

По задумке, это позволит создать единую цифровую историю машины, исключающую возможность скрыть важные факты при продаже.

«Цифровая биография» автомобиля через Госуслуги

Еще одним элементом реформы может стать интеграция системы с порталом «Госуслуги». В этом случае потенциальный покупатель автомобиля сможет заранее проверить его полную историю в одном окне.

Речь идет о данных по сервисному обслуживанию, авариям, юридическим ограничениям и другим ключевым событиям, влияющим на стоимость и безопасность покупки.

Эксперты сравнивают такой подход с «официальной биографией автомобиля», где фиксируется весь его жизненный путь.

Итог инициативы

Предложение РОАД направлено на повышение прозрачности вторичного авторынка и снижение числа случаев мошенничества при продаже автомобилей. В случае реализации инициативы рынок может перейти к более жесткому цифровому контролю истории транспортных средств.

