15.05.2026, 16:45

Ученые нашли неожиданный способ замедлить возраст

Новости Мира

Регулярное увлечение искусством — от танцев и пения до посещения музеев и выставок — может замедлять биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, изучив данные тысяч участников масштабного исследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Что изучали ученые

Работа была выполнена исследователями из Университетского колледжа Лондона и опубликована в журнале Innovation in Aging. В основе анализа — данные 3556 взрослых участников британского лонгитюдного исследования домохозяйств, собранные в 2010–2012 годах.

Ученые рассматривали, как различные формы досуга влияют на так называемое эпигенетическое старение — показатель, отражающий биологический возраст на уровне клеточных изменений.

Как измеряли «влияние искусства»

Вовлеченность в культурную жизнь оценивалась по ответам участников о том, занимались ли они за последний год различными видами активности.

Среди них — интерактивные формы искусства, такие как пение и танцы, а также более пассивное взаимодействие, включая посещение выставок и музеев, объектов культурного наследия и другие культурные мероприятия.

Результаты исследования

По данным ученых, участие в культурной и художественной деятельности связано с замедлением эпигенетического старения — процесса, который отражает изменения биологического возраста организма.

Исследователи отмечают, что этот эффект сопоставим с влиянием физической активности, которая традиционно считается одним из ключевых факторов сохранения здоровья и молодости.

Наиболее выраженные результаты были зафиксированы у людей старше 40 лет, для которых влияние искусства оказалось особенно заметным.

Почему это важно

Авторы исследования подчеркивают, что впервые удалось получить доказательства связи между культурной активностью и биологическим старением. Искусство при этом рассматривается не просто как форма досуга, а как потенциальный фактор здорового образа жизни.

Ученые считают, что такие результаты могут изменить подход к профилактике возрастных изменений и расширить представление о способах поддержания здоровья.

