Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Боец ММА из Киргизии погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей

На озере Иссык-Куль в Киргизии погиб боец смешанных единоборств Медет Жээналиев. Спортсмен бросился в воду, чтобы спасти тонущих подростков, однако сам выбраться не смог, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : MMA KYRGYZSTAN

Трагедия произошла на пляже Иссык-Куля

Несчастный случай произошел на одном из пляжей в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района. По данным местных правоохранительных органов, группа несовершеннолетних девушек отдыхала у озера, когда одна из них начала тонуть во время купания.

На помощь ребенку бросились боец ММА Медет Жээналиев и его друг. Им удалось вытащить девушку из воды и спасти ей жизнь, однако сам спортсмен исчез под водой.

В пресс-службе районного отдела внутренних дел сообщили, что трагедия произошла практически сразу после того, как девушку удалось доставить к берегу. Очевидцы пытались найти спортсмена, однако поиски результата не дали.

Тело спортсмена нашли на следующий день

К поисковой операции подключились сотрудники МЧС. Спасатели обследовали акваторию Иссык-Куля и спустя сутки обнаружили тело Жээналиева. После этого его передали родственникам.

Гибель спортсмена вызвала широкий резонанс в Киргизии. В соцсетях пользователи называют поступок бойца героическим и выражают соболезнования его семье и близким.

Что известно о Медете Жээналиеве

Медет Жээналиев выступал в смешанных единоборствах в легкой весовой категории. На профессиональном уровне он успел провести четыре поединка, одержав две победы.

Спортсмен был известен в местном ММА-сообществе и принимал участие в турнирах по смешанным единоборствам в Киргизии. После известия о его гибели представители спортивных организаций и болельщики начали публиковать слова поддержки семье бойца.

Иссык-Куль считается одним из самых популярных туристических мест Киргизии. Ежегодно озеро принимает тысячи отдыхающих, однако спасатели регулярно напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, особенно в ветреную погоду и при сильных течениях.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причины
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всех
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услуг
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активов
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенге
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь