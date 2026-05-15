Боец ММА из Киргизии погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей

На озере Иссык-Куль в Киргизии погиб боец смешанных единоборств Медет Жээналиев. Спортсмен бросился в воду, чтобы спасти тонущих подростков, однако сам выбраться не смог, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Трагедия произошла на пляже Иссык-Куля

Несчастный случай произошел на одном из пляжей в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района. По данным местных правоохранительных органов, группа несовершеннолетних девушек отдыхала у озера, когда одна из них начала тонуть во время купания.

На помощь ребенку бросились боец ММА Медет Жээналиев и его друг. Им удалось вытащить девушку из воды и спасти ей жизнь, однако сам спортсмен исчез под водой.

В пресс-службе районного отдела внутренних дел сообщили, что трагедия произошла практически сразу после того, как девушку удалось доставить к берегу. Очевидцы пытались найти спортсмена, однако поиски результата не дали.

Тело спортсмена нашли на следующий день

К поисковой операции подключились сотрудники МЧС. Спасатели обследовали акваторию Иссык-Куля и спустя сутки обнаружили тело Жээналиева. После этого его передали родственникам.

Гибель спортсмена вызвала широкий резонанс в Киргизии. В соцсетях пользователи называют поступок бойца героическим и выражают соболезнования его семье и близким.

Что известно о Медете Жээналиеве

Медет Жээналиев выступал в смешанных единоборствах в легкой весовой категории. На профессиональном уровне он успел провести четыре поединка, одержав две победы.

Спортсмен был известен в местном ММА-сообществе и принимал участие в турнирах по смешанным единоборствам в Киргизии. После известия о его гибели представители спортивных организаций и болельщики начали публиковать слова поддержки семье бойца.

Иссык-Куль считается одним из самых популярных туристических мест Киргизии. Ежегодно озеро принимает тысячи отдыхающих, однако спасатели регулярно напоминают туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, особенно в ветреную погоду и при сильных течениях.