Тюркский мир выходит на новый уровень: Алиев сделал громкое заявление в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тюркский мир должен стать одним из ключевых геополитических центров XXI века. Такое заявление прозвучало во время неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Туркестане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Minval Politika.

Заявление Алиева на саммите ОТГ

Выступая перед участниками саммита, Ильхам Алиев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между тюркскими государствами и отметил растущую роль объединения на международной арене.

По словам азербайджанского лидера, тюркский мир обладает значительным потенциалом и способен превратиться в один из наиболее влиятельных центров мировой политики.

«Наш общий дом — тюркский мир — должен превратиться в один из влиятельных геополитических центров XXI века», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что международный авторитет Организации тюркских государств продолжает усиливаться. Он напомнил, что Азербайджан принял председательство в организации по итогам Габалинского саммита, состоявшегося в октябре 2025 года.

Саммит проходит в Туркестане

15 мая в Туркестан проходит неформальный саммит Организации тюркских государств. Главной темой встречи стали вопросы искусственного интеллекта, цифровой трансформации и технологического развития стран-участниц.

В мероприятии принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

О чем говорят страны ОТГ

В последние годы Организация тюркских государств активно расширяет взаимодействие в сферах экономики, логистики, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Особое внимание страны уделяют совместным инфраструктурным проектам и развитию транскаспийских маршрутов.

Эксперты отмечают, что на фоне глобальных изменений в мировой политике и экономике тюркские государства стремятся усилить координацию и выстроить более тесное стратегическое партнерство.

Саммит в Туркестане стал одной из крупнейших площадок для обсуждения будущего сотрудничества стран тюркского мира и их роли в формирующейся международной архитектуре.