Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
15.05.2026, 19:00

Тюркский мир выходит на новый уровень: Алиев сделал громкое заявление в Казахстане

Новости Мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тюркский мир должен стать одним из ключевых геополитических центров XXI века. Такое заявление прозвучало во время неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Туркестане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Minval Politika.

@minval_az
Заявление Алиева на саммите ОТГ

Выступая перед участниками саммита, Ильхам Алиев подчеркнул важность укрепления сотрудничества между тюркскими государствами и отметил растущую роль объединения на международной арене.

По словам азербайджанского лидера, тюркский мир обладает значительным потенциалом и способен превратиться в один из наиболее влиятельных центров мировой политики.

«Наш общий дом — тюркский мир — должен превратиться в один из влиятельных геополитических центров XXI века», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что международный авторитет Организации тюркских государств продолжает усиливаться. Он напомнил, что Азербайджан принял председательство в организации по итогам Габалинского саммита, состоявшегося в октябре 2025 года.

Саммит проходит в Туркестане

15 мая в Туркестан проходит неформальный саммит Организации тюркских государств. Главной темой встречи стали вопросы искусственного интеллекта, цифровой трансформации и технологического развития стран-участниц.

В мероприятии принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

О чем говорят страны ОТГ

В последние годы Организация тюркских государств активно расширяет взаимодействие в сферах экономики, логистики, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Особое внимание страны уделяют совместным инфраструктурным проектам и развитию транскаспийских маршрутов.

Эксперты отмечают, что на фоне глобальных изменений в мировой политике и экономике тюркские государства стремятся усилить координацию и выстроить более тесное стратегическое партнерство.

Саммит в Туркестане стал одной из крупнейших площадок для обсуждения будущего сотрудничества стран тюркского мира и их роли в формирующейся международной архитектуре.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь