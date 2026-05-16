15.05.2026, 20:12

Семена роз вместо сделок: чем закончился визит Трампа в Китай

Новости Мира

Визит Дональда Трампа в Китай завершился громкими заявлениями о «фантастических соглашениях», однако конкретных договоренностей стороны так и не представили, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Evan Vucci/Pool/Reuters

Трамп назвал визит «невероятным»

Официальный государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай завершился 15 мая. По итогам переговоров американский лидер заявил, что поездка стала «невероятной» и принесла значимые торговые результаты.

По его словам, США и Китай смогли заключить ряд экономических соглашений, которые будут выгодны обеим сторонам. Однако подробности этих договоренностей пока не раскрываются.

Китайская сторона также оценила встречу позитивно, но более сдержанно, подчеркнув стратегический характер диалога.

Позиция Пекина: «историческая встреча»

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал переговоры с Трампом историческими и отметил, что стороны вышли на новый уровень двусторонних отношений.

Речь, по его словам, идет о более стабильной и конструктивной модели взаимодействия, несмотря на сохраняющиеся противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Переговоры за чаем и «семена роз»

Переговоры лидеров длились около двух с половиной часов и прошли в неформальной атмосфере в саду Чжуннаньхай.

СМИ отмечают, что Трамп остался под впечатлением от китайского гостеприимства, полюбовался садовыми розами и сообщил, что Си Цзиньпин пообещал отправить ему семена для Розового сада в Вашингтоне.

На этом фоне обсуждались и глобальные вопросы — в частности, ситуация вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Тайвань остался главным конфликтным узлом

Несмотря на общий дружелюбный тон, ключевые противоречия никуда не исчезли.

Си Цзиньпин вновь жестко обозначил позицию по Тайваню, предупредив, что неправильное решение вопроса может привести к прямому столкновению сверхдержав.

Он подчеркнул, что США должны проявлять максимальную осторожность в этом вопросе, который остается центральным в отношениях Пекина и Вашингтона.

Эксперты: «нового прорыва не произошло»

Западные СМИ отмечают, что встреча прошла в подчеркнуто спокойной и даже дружеской атмосфере, однако без реальных политических результатов.

По оценкам аналитиков, США и Китай сегодня скорее фиксируют баланс сил, чем пытаются его изменить.

Эксперты подчеркивают, что стороны продемонстрировали отсутствие желания обострять отношения, но и к реальной «перезагрузке» это пока не привело.

«Договоренностей нет, есть демонстрация контакта»

Часть политологов считает, что визит носил скорее протокольный характер.

По их мнению, обе стороны ограничились общими заявлениями, а конкретные соглашения либо не достигнуты, либо пока не объявлены.

При этом экономическая повестка обсуждалась активно, включая возможное расширение торговых и технологических связей.

Украина и Россия: тема вне переговоров

Отдельное внимание вызвало то, что украинский конфликт практически не обсуждался в ходе переговоров.

По словам политолога Дмитрия Солонникова, эта тема не стала ключевой ни для Вашингтона, ни для Пекина.

Он также отметил, что визит Трампа и возможный предстоящий визит Владимира Путина в Китай следует рассматривать как два отдельных политических события, не связанных между собой.

Итог: дружелюбный тон без реального прорыва

По оценке экспертов, главным результатом визита стало не подписание соглашений, а сохранение стабильности в отношениях двух сверхдержав.

США и Китай продемонстрировали готовность к диалогу, но без перехода к конкретным стратегическим решениям.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь