«Смертельный удар» от Солнца: ученых озадачило предсказание экс-шпиона ЦРУ

В интернете вновь набирает популярность предсказание бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Деймса, который перед смертью предупредил человечество о возможной глобальной катастрофе в 2026 году. Речь идет о так называемом «смертельном выстреле» Солнца, который якобы способен уничтожить жизнь на Земле. Несмотря на широкий резонанс, ученые и эксперты относятся к подобным заявлениям крайне скептически, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Wion .

Особое внимание привлекло заявление Деймса о так называемом «Killshot» — мощном солнечном выбросе, который, по его версии, способен нанести сокрушительный удар по Земле. Бывший агент утверждал, что последствия подобного события могут оказаться катастрофическими для цивилизации.

Эдвард Деймс получил известность в США благодаря участию в программе дистанционного видения, которую в свое время курировали американские спецслужбы. В рамках подобных экспериментов участники пытались получать информацию о событиях и объектах на расстоянии с помощью экстрасенсорных способностей.

Еще в 1990-х годах Деймс рассказывал о приближении масштабной солнечной катастрофы. По его словам, мощный выброс энергии способен вывести из строя системы связи, электросети и спутниковую инфраструктуру по всему миру.

После смерти бывшего разведчика интерес к его заявлениям вновь усилился. Пользователи соцсетей и сторонники конспирологических теорий начали активно обсуждать вероятность глобального бедствия именно в 2026 году.

При этом ученые подчеркивают, что никаких научных подтверждений подобным прогнозам не существует. Специалисты напоминают, что солнечные вспышки действительно происходят регулярно, однако современные космические агентства постоянно следят за активностью Солнца и способны заранее фиксировать потенциально опасные процессы.

Эксперты отмечают, что сильные геомагнитные бури действительно могут влиять на работу спутников, навигационных систем и энергосетей, однако сценарии полного уничтожения цивилизации научным сообществом не рассматриваются.

Кроме того, исследователи обращают внимание, что подобные апокалиптические прогнозы регулярно появляются в информационном пространстве и зачастую не имеют под собой доказательной базы.

Несмотря на это, тема возможных космических угроз продолжает вызывать большой интерес у аудитории. На фоне климатических изменений, технологических рисков и роста тревожности в обществе любые прогнозы о глобальных катастрофах быстро становятся вирусными в интернете.

Ранее ученые уже предупреждали о необходимости внимательно следить за солнечной активностью, поскольку экстремальные вспышки могут создавать серьезные проблемы для современной цифровой инфраструктуры. Однако специалисты подчеркивают: говорить о неизбежном конце света в 2026 году оснований нет.