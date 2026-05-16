18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.05.2026, 08:51

«Смертельный удар» от Солнца: ученых озадачило предсказание экс-шпиона ЦРУ

Новости Мира 0 346

В интернете вновь набирает популярность предсказание бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Деймса, который перед смертью предупредил человечество о возможной глобальной катастрофе в 2026 году. Речь идет о так называемом «смертельном выстреле» Солнца, который якобы способен уничтожить жизнь на Земле. Несмотря на широкий резонанс, ученые и эксперты относятся к подобным заявлениям крайне скептически, передаёт  Lada.kz.  со ссылкой на  Wion.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В сети активно обсуждают предсмертное пророчество бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Деймса, который еще при жизни заявлял о надвигающейся глобальной катастрофе. По словам экс-разведчика, человечество якобы может столкнуться с разрушительным космическим явлением уже в 2026 году.

Особое внимание привлекло заявление Деймса о так называемом «Killshot» — мощном солнечном выбросе, который, по его версии, способен нанести сокрушительный удар по Земле. Бывший агент утверждал, что последствия подобного события могут оказаться катастрофическими для цивилизации.

Эдвард Деймс получил известность в США благодаря участию в программе дистанционного видения, которую в свое время курировали американские спецслужбы. В рамках подобных экспериментов участники пытались получать информацию о событиях и объектах на расстоянии с помощью экстрасенсорных способностей.

Еще в 1990-х годах Деймс рассказывал о приближении масштабной солнечной катастрофы. По его словам, мощный выброс энергии способен вывести из строя системы связи, электросети и спутниковую инфраструктуру по всему миру.

После смерти бывшего разведчика интерес к его заявлениям вновь усилился. Пользователи соцсетей и сторонники конспирологических теорий начали активно обсуждать вероятность глобального бедствия именно в 2026 году.

При этом ученые подчеркивают, что никаких научных подтверждений подобным прогнозам не существует. Специалисты напоминают, что солнечные вспышки действительно происходят регулярно, однако современные космические агентства постоянно следят за активностью Солнца и способны заранее фиксировать потенциально опасные процессы.

Эксперты отмечают, что сильные геомагнитные бури действительно могут влиять на работу спутников, навигационных систем и энергосетей, однако сценарии полного уничтожения цивилизации научным сообществом не рассматриваются.

Кроме того, исследователи обращают внимание, что подобные апокалиптические прогнозы регулярно появляются в информационном пространстве и зачастую не имеют под собой доказательной базы.

Несмотря на это, тема возможных космических угроз продолжает вызывать большой интерес у аудитории. На фоне климатических изменений, технологических рисков и роста тревожности в обществе любые прогнозы о глобальных катастрофах быстро становятся вирусными в интернете.

Ранее ученые уже предупреждали о необходимости внимательно следить за солнечной активностью, поскольку экстремальные вспышки могут создавать серьезные проблемы для современной цифровой инфраструктуры. Однако специалисты подчеркивают: говорить о неизбежном конце света в 2026 году оснований нет.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь