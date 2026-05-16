18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.05.2026, 09:53

Почему мозг стирает сны через 5 минут после пробуждения — объяснение нейробиологов

Новости Мира 0 351

Сны могут казаться яркими и детализированными, но уже через несколько минут после пробуждения они практически полностью стираются из памяти. Нейробиологи объясняют это не слабостью мозга, а его защитным механизмом и особенностями работы памяти во время сна, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мозг не сохраняет сны: почему память “не записывается”

Во время фазы быстрого сна (REM), когда человек чаще всего видит самые яркие и эмоциональные сновидения, в мозге резко снижается уровень норадреналина — вещества, отвечающего за концентрацию и закрепление воспоминаний.

Без этого нейромедиатора мозг словно переходит в режим “черновика”: информация обрабатывается, но не фиксируется в долговременной памяти. Именно поэтому сновидения могут быть насыщенными, но при этом крайне нестабильными после пробуждения.

Почему гиппокамп отфильтровывает сновидения

Ключевую роль в процессе запоминания играет гиппокамп — структура мозга, которая решает, какие события стоит сохранить, а какие нет.

Во сне его работа меняется: он хуже связывает события в логическую цепочку и часто классифицирует сюжеты сновидений как незначимые. Особенно это касается абсурдных, нелинейных или эмоционально перегруженных сцен.

В результате большая часть снов просто не проходит “отбор” и не попадает в долговременную память. Сохраняются лишь фрагменты, чаще всего — непосредственно перед пробуждением или связанные с сильными эмоциями.

Эволюционная причина: зачем мозгу стирать сны

С точки зрения эволюции постоянное хранение сновидений могло бы перегрузить память человека.

Если бы мозг сохранял каждый ночной сюжет, реальность и воображаемые сценарии начали бы смешиваться. Это затруднило бы различение настоящего опыта и внутренних образов.

Некоторые исследования показывают, что при нарушениях процессов сна и памяти у человека может возникать спутанность восприятия, когда граница между сном и реальностью становится менее четкой. Поэтому “забывание” снов рассматривается как защитный механизм нервной системы.

Почему одни сны все-таки запоминаются

Несмотря на общий механизм стирания, отдельные сновидения все же сохраняются.

Чаще всего это происходит, если человек просыпается прямо во время REM-фазы. Также лучше запоминаются сны с яркой эмоциональной окраской — страх, радость, тревога или сильное удивление.

Такие эпизоды мозг фиксирует частично, но даже они обычно исчезают из памяти в течение короткого времени.

Можно ли научиться запоминать сны

Существует простая практика — ведение дневника снов. Ее суть в том, чтобы сразу после пробуждения фиксировать все, что удается вспомнить, даже обрывки и отдельные образы.

Психологи отмечают, что регулярная запись постепенно тренирует мозг удерживать больше деталей. Однако важно делать это сразу после пробуждения, не отвлекаясь на телефон или внешние стимулы.

Частые вопросы о снах и памяти

Правда ли, что алкоголь и снотворные влияют на сны

Да, алкоголь и некоторые снотворные препараты могут подавлять REM-фазу сна. В результате сновидения становятся менее выраженными или почти исчезают. Однако после прекращения их действия возможен эффект “отдачи”, когда сны становятся особенно яркими и эмоциональными.

Может ли человек совсем не видеть сны

Полное отсутствие сновидений практически невозможно. Все люди видят сны, даже если не запоминают их. Чаще всего ощущение “я не вижу сны” связано с тем, что пробуждение происходит не в фазе REM, когда шанс запомнить сон значительно выше.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь