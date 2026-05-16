Почему мозг стирает сны через 5 минут после пробуждения — объяснение нейробиологов

Сны могут казаться яркими и детализированными, но уже через несколько минут после пробуждения они практически полностью стираются из памяти. Нейробиологи объясняют это не слабостью мозга, а его защитным механизмом и особенностями работы памяти во время сна, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Во время фазы быстрого сна (REM), когда человек чаще всего видит самые яркие и эмоциональные сновидения, в мозге резко снижается уровень норадреналина — вещества, отвечающего за концентрацию и закрепление воспоминаний.
Без этого нейромедиатора мозг словно переходит в режим “черновика”: информация обрабатывается, но не фиксируется в долговременной памяти. Именно поэтому сновидения могут быть насыщенными, но при этом крайне нестабильными после пробуждения.
Ключевую роль в процессе запоминания играет гиппокамп — структура мозга, которая решает, какие события стоит сохранить, а какие нет.
Во сне его работа меняется: он хуже связывает события в логическую цепочку и часто классифицирует сюжеты сновидений как незначимые. Особенно это касается абсурдных, нелинейных или эмоционально перегруженных сцен.
В результате большая часть снов просто не проходит “отбор” и не попадает в долговременную память. Сохраняются лишь фрагменты, чаще всего — непосредственно перед пробуждением или связанные с сильными эмоциями.
С точки зрения эволюции постоянное хранение сновидений могло бы перегрузить память человека.
Если бы мозг сохранял каждый ночной сюжет, реальность и воображаемые сценарии начали бы смешиваться. Это затруднило бы различение настоящего опыта и внутренних образов.
Некоторые исследования показывают, что при нарушениях процессов сна и памяти у человека может возникать спутанность восприятия, когда граница между сном и реальностью становится менее четкой. Поэтому “забывание” снов рассматривается как защитный механизм нервной системы.
Несмотря на общий механизм стирания, отдельные сновидения все же сохраняются.
Чаще всего это происходит, если человек просыпается прямо во время REM-фазы. Также лучше запоминаются сны с яркой эмоциональной окраской — страх, радость, тревога или сильное удивление.
Такие эпизоды мозг фиксирует частично, но даже они обычно исчезают из памяти в течение короткого времени.
Существует простая практика — ведение дневника снов. Ее суть в том, чтобы сразу после пробуждения фиксировать все, что удается вспомнить, даже обрывки и отдельные образы.
Психологи отмечают, что регулярная запись постепенно тренирует мозг удерживать больше деталей. Однако важно делать это сразу после пробуждения, не отвлекаясь на телефон или внешние стимулы.
Да, алкоголь и некоторые снотворные препараты могут подавлять REM-фазу сна. В результате сновидения становятся менее выраженными или почти исчезают. Однако после прекращения их действия возможен эффект “отдачи”, когда сны становятся особенно яркими и эмоциональными.
Полное отсутствие сновидений практически невозможно. Все люди видят сны, даже если не запоминают их. Чаще всего ощущение “я не вижу сны” связано с тем, что пробуждение происходит не в фазе REM, когда шанс запомнить сон значительно выше.
