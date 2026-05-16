Почему мозг стирает сны через 5 минут после пробуждения — объяснение нейробиологов

Сны могут казаться яркими и детализированными, но уже через несколько минут после пробуждения они практически полностью стираются из памяти. Нейробиологи объясняют это не слабостью мозга, а его защитным механизмом и особенностями работы памяти во время сна, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Мозг не сохраняет сны: почему память “не записывается”

Во время фазы быстрого сна (REM), когда человек чаще всего видит самые яркие и эмоциональные сновидения, в мозге резко снижается уровень норадреналина — вещества, отвечающего за концентрацию и закрепление воспоминаний.

Без этого нейромедиатора мозг словно переходит в режим “черновика”: информация обрабатывается, но не фиксируется в долговременной памяти. Именно поэтому сновидения могут быть насыщенными, но при этом крайне нестабильными после пробуждения.

Почему гиппокамп отфильтровывает сновидения

Ключевую роль в процессе запоминания играет гиппокамп — структура мозга, которая решает, какие события стоит сохранить, а какие нет.

Во сне его работа меняется: он хуже связывает события в логическую цепочку и часто классифицирует сюжеты сновидений как незначимые. Особенно это касается абсурдных, нелинейных или эмоционально перегруженных сцен.

В результате большая часть снов просто не проходит “отбор” и не попадает в долговременную память. Сохраняются лишь фрагменты, чаще всего — непосредственно перед пробуждением или связанные с сильными эмоциями.

Эволюционная причина: зачем мозгу стирать сны

С точки зрения эволюции постоянное хранение сновидений могло бы перегрузить память человека.

Если бы мозг сохранял каждый ночной сюжет, реальность и воображаемые сценарии начали бы смешиваться. Это затруднило бы различение настоящего опыта и внутренних образов.

Некоторые исследования показывают, что при нарушениях процессов сна и памяти у человека может возникать спутанность восприятия, когда граница между сном и реальностью становится менее четкой. Поэтому “забывание” снов рассматривается как защитный механизм нервной системы.

Почему одни сны все-таки запоминаются

Несмотря на общий механизм стирания, отдельные сновидения все же сохраняются.

Чаще всего это происходит, если человек просыпается прямо во время REM-фазы. Также лучше запоминаются сны с яркой эмоциональной окраской — страх, радость, тревога или сильное удивление.

Такие эпизоды мозг фиксирует частично, но даже они обычно исчезают из памяти в течение короткого времени.

Можно ли научиться запоминать сны

Существует простая практика — ведение дневника снов. Ее суть в том, чтобы сразу после пробуждения фиксировать все, что удается вспомнить, даже обрывки и отдельные образы.

Психологи отмечают, что регулярная запись постепенно тренирует мозг удерживать больше деталей. Однако важно делать это сразу после пробуждения, не отвлекаясь на телефон или внешние стимулы.

Частые вопросы о снах и памяти

Правда ли, что алкоголь и снотворные влияют на сны

Да, алкоголь и некоторые снотворные препараты могут подавлять REM-фазу сна. В результате сновидения становятся менее выраженными или почти исчезают. Однако после прекращения их действия возможен эффект “отдачи”, когда сны становятся особенно яркими и эмоциональными.

Может ли человек совсем не видеть сны

Полное отсутствие сновидений практически невозможно. Все люди видят сны, даже если не запоминают их. Чаще всего ощущение “я не вижу сны” связано с тем, что пробуждение происходит не в фазе REM, когда шанс запомнить сон значительно выше.