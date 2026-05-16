18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.05.2026, 12:27

Стало известно, как неандертальцы лечили кариес: археологи сделали сенсационное открытие

Новости Мира 0 388

Ученые обнаружили свидетельства того, что неандертальцы могли проводить примитивные стоматологические процедуры более 60 тысяч лет назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: archaeology.nsc.ru
Фото: archaeology.nsc.ru

Уникальная находка в Чагырской пещере

Археологи исследовали коренной зуб, найденный в Чагырской пещере, возраст которого составляет около 59 тысяч лет. Внутри моляра они обнаружили глубокое отверстие, которое доходило до пульпы — мягкой ткани с нервами и кровеносными сосудами.

Такая структура повреждения вызвала у ученых предположение, что речь идет не о случайной травме, а о целенаправленном вмешательстве.

Эксперимент подтвердил следы «сверления»

Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели эксперимент на современных человеческих зубах. С помощью каменных инструментов, аналогичных найденным в пещере, они смогли воспроизвести идентичные следы и борозды.

Это позволило прийти к выводу, что отверстие в древнем зубе могло быть результатом намеренного сверления.

Возможная древняя стоматологическая процедура

По мнению ученых, неандертальцы могли пытаться удалить пораженные кариесом ткани и снизить боль от инфекции. Процесс, вероятно, был крайне болезненным и выполнялся без какой-либо анестезии.

Специалисты считают, что для вмешательства использовался острый инструмент из яшмы, а само «лечение» проводилось постепенно, в несколько этапов.

Боль, но возможное облегчение

Анализ показывает, что человек, которому принадлежал зуб, страдал от сильной боли и испытывал трудности с пережевыванием пищи. Однако следы износа свидетельствуют, что после процедуры он продолжал пользоваться этим зубом.

Это может говорить о том, что вмешательство, несмотря на свою примитивность, дало положительный эффект.

Неандертальцы оказались заботливее, чем считалось

Ученые отмечают, что подобные находки меняют представление о поведении неандертальцев. Они не только выживали в суровых условиях, но и, вероятно, заботились о здоровье членов своей группы.

Ранее археологи уже находили доказательства использования ими «зубочисток», лекарственных растений и ухода за ранеными соплеменниками.

Новое понимание древней медицины

Неандертальцы появились в Евразии около 300 тысяч лет назад и исчезли примерно 40 тысяч лет назад. Долгое время их считали примитивными, однако современные исследования все чаще опровергают это мнение.

Открытие стоматологического вмешательства у древних людей показывает, что элементы медицины могли возникнуть задолго до появления цивилизации и развитых инструментов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь