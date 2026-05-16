Стало известно, как неандертальцы лечили кариес: археологи сделали сенсационное открытие

Ученые обнаружили свидетельства того, что неандертальцы могли проводить примитивные стоматологические процедуры более 60 тысяч лет назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Уникальная находка в Чагырской пещере

Археологи исследовали коренной зуб, найденный в Чагырской пещере, возраст которого составляет около 59 тысяч лет. Внутри моляра они обнаружили глубокое отверстие, которое доходило до пульпы — мягкой ткани с нервами и кровеносными сосудами.

Такая структура повреждения вызвала у ученых предположение, что речь идет не о случайной травме, а о целенаправленном вмешательстве.

Эксперимент подтвердил следы «сверления»

Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели эксперимент на современных человеческих зубах. С помощью каменных инструментов, аналогичных найденным в пещере, они смогли воспроизвести идентичные следы и борозды.

Это позволило прийти к выводу, что отверстие в древнем зубе могло быть результатом намеренного сверления.

Возможная древняя стоматологическая процедура

По мнению ученых, неандертальцы могли пытаться удалить пораженные кариесом ткани и снизить боль от инфекции. Процесс, вероятно, был крайне болезненным и выполнялся без какой-либо анестезии.

Специалисты считают, что для вмешательства использовался острый инструмент из яшмы, а само «лечение» проводилось постепенно, в несколько этапов.

Боль, но возможное облегчение

Анализ показывает, что человек, которому принадлежал зуб, страдал от сильной боли и испытывал трудности с пережевыванием пищи. Однако следы износа свидетельствуют, что после процедуры он продолжал пользоваться этим зубом.

Это может говорить о том, что вмешательство, несмотря на свою примитивность, дало положительный эффект.

Неандертальцы оказались заботливее, чем считалось

Ученые отмечают, что подобные находки меняют представление о поведении неандертальцев. Они не только выживали в суровых условиях, но и, вероятно, заботились о здоровье членов своей группы.

Ранее археологи уже находили доказательства использования ими «зубочисток», лекарственных растений и ухода за ранеными соплеменниками.

Новое понимание древней медицины

Неандертальцы появились в Евразии около 300 тысяч лет назад и исчезли примерно 40 тысяч лет назад. Долгое время их считали примитивными, однако современные исследования все чаще опровергают это мнение.

Открытие стоматологического вмешательства у древних людей показывает, что элементы медицины могли возникнуть задолго до появления цивилизации и развитых инструментов.