Трамп заявил о ликвидации "самого активного террориста" в мире

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из ключевых представителей ИГИЛ — Абу-Билала аль-Минуки. По его словам, операция была проведена совместно с Вооруженными силами Нигерии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Donald Trump сообщил о проведении масштабной спецоперации против террористической группировки ИГИЛ в Африке. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, операция была организована американскими военными совместно с Вооруженными силами Нигерии. Главной целью стал Абу-Билал аль-Минуки, которого президент США назвал «самым активным террористом в мире» и вторым человеком в глобальной структуре ИГИЛ.

«Думал, что сможет укрыться»

В своем обращении Трамп подчеркнул, что операция готовилась длительное время и была крайне сложной с точки зрения координации и разведки.

Американский лидер заявил, что аль-Минуки рассчитывал скрыться на территории Африки и избежать преследования, однако спецслужбы США якобы располагали источниками, которые отслеживали его передвижения и деятельность.

«Он больше не будет терроризировать народ Африки или помогать планировать операции, направленные против американцев», — отметил Трамп.

Также глава Белого дома поблагодарил власти Нигерии за сотрудничество и участие в операции.

Кто такой Абу-Билал аль-Минуки

По данным Euronews, аль-Минуки стал одним из ключевых командиров террористической группировки в Западной Африке после гибели регионального лидера Маммана Нура в 2018 году.

Западные аналитики и спецслужбы характеризовали его как убежденного радикального боевика, активно участвовавшего в расширении влияния ИГИЛ на африканском континенте.

С 2023 года власти США официально включили его в список международных террористов.

США заявили об ослаблении ИГИЛ

В заявлении Трампа также говорится, что ликвидация аль-Минуки может серьезно ударить по глобальной структуре ИГИЛ и осложнить деятельность группировки за пределами Ближнего Востока.

Вашингтон в последние годы неоднократно заявлял о росте активности связанных с ИГИЛ формирований в странах Африки, включая Нигерию, Мали и район Сахеля. На этом фоне США продолжают расширять сотрудничество с местными властями в сфере контртеррористических операций.