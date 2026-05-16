Xiaomi представила свои первые наушники-«сережки» с поддержкой Hi-Res Audio

Xiaomi раскрыла первые подробности своих новых беспроводных наушников-клипс с открытой конструкцией. Новинка получит легкий корпус, поддержку Hi-Res Audio и функции на базе искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на GizmoChina.

Новый формат: наушники-клипсы вместо привычных «затычек»

Компания Xiaomi готовит к выпуску необычный тип беспроводных наушников — так называемые клипсы с открытой конструкцией. Их можно закреплять на ухе, как украшение, что и объясняет неформальное название «наушники-«сережки»».

Премьера устройства ожидается до конца месяца. Производитель делает ставку на комфорт, легкость и расширенные интеллектуальные функции, ориентированные на повседневное использование и звонки.

Легкий корпус и премиальные материалы

Одной из ключевых особенностей новинки станет минимальный вес — около 5,5 грамма на каждый наушник. В конструкции используется титановая проволока с эффектом памяти, которая должна обеспечить надежную фиксацию без давления на ухо.

Xiaomi также представила цветовые варианты устройства, включая Satin Gold и Pearl White. Такой подход подчеркивает ориентир не только на звук, но и на внешний вид аксессуара, который может восприниматься как элемент стиля.

Звук Hi-Res Audio и продвинутая начинка

За качество звучания отвечают 11-мм драйверы с металлизированной диафрагмой. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 и сертификацию Hi-Res Audio, что указывает на ориентацию на более требовательных пользователей.

Для улучшения качества звонков предусмотрена система из трех микрофонов, VPU-сенсор и алгоритмы шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Дополнительно заявлена технология обратной звуковой волны, снижающая утечку звука в окружающую среду.

Искусственный интеллект и перевод в реальном времени

Отдельный акцент Xiaomi делает на ИИ-функциях. Наушники смогут переводить речь в реальном времени на 21 язык, записывать голос и автоматически формировать краткие текстовые пересказы.

Часть возможностей будет интегрирована в экосистему Xiaomi и голосового помощника Xiao AI, что расширит сценарии использования устройства — от общения до работы и путешествий.

Когда ждать новинку

Точная стоимость и время автономной работы пока не раскрываются. По предварительным данным, наушники-клипсы могут быть представлены одновременно с другими новинками компании, включая Mi Band 10 Pro и смартфон Xiaomi 17 Max.