Кто из животных почти никогда не спит: рекорды бодрствования в мире природы

В природе не существует животных, которые совсем не спят. Однако есть виды, чьи периоды бодрствования настолько длительные, что создают впечатление полной бессонницы. Некоторые из них могут оставаться активными днями и даже неделями, не переходя в привычный для человека глубокий сон, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: shedevrum.ai

Подкаменщик обыкновенный: рекорд почти 21 дня без сна

Одним из самых необычных «рекордсменов» считается подкаменщик обыкновенный — небольшая рыба из семейства рогатковых. В период размножения самец берет на себя роль охранника кладки икры и практически полностью прекращает обычную жизнедеятельность.

На протяжении до трёх недель он не питается, не перемещается на большие расстояния и постоянно защищает потомство от хищников. При этом его активность не имеет выраженных фаз сна — вместо полноценного отдыха наблюдаются лишь краткие эпизоды затишья, длящиеся считанные секунды.

Учёные отмечают, что за этот период рыба может терять до трети массы тела, что делает её поведение одним из самых экстремальных примеров «бессонного» состояния среди позвоночных.

Хищники Севера: длительное бодрствование ради выживания

В условиях Арктики и сурового климата многие животные вынуждены подстраивать режим активности под добычу пищи и особенности среды. Так, некоторые виды могут оставаться активными десятки часов подряд.

Афганская лисица способна не спать до 40 часов, особенно в периоды активной охоты и поиска пищи. Белый медведь также может проводить в бодрствовании несколько суток подряд, когда выслеживает добычу на льду и прибрежных территориях.

После таких периодов активности животные компенсируют нагрузку длительным сном, который может длиться по 15–20 часов. Такой режим помогает выживать в условиях, где каждая возможность добыть пищу требует максимальной концентрации.

Жирафы и слоны: чемпионы «короткого сна»

Среди млекопитающих особенно выделяются жирафы. Им требуется всего от 20 до 60 минут сна в сутки, и этот отдых обычно разбит на короткие фазы по несколько минут. В дикой природе жирафы крайне редко позволяют себе длительный сон из-за угрозы хищников.

Слоны спят немного дольше — в среднем 2–3 часа в сутки. Чаще всего они дремлют стоя, а полноценный сон в положении лёжа происходит не каждый день. При этом именно в такие моменты у них фиксируются наиболее глубокие фазы отдыха, когда животное может находиться в покое несколько часов подряд.

Существуют ли животные, которые не спят вообще

Полностью бессонных животных на Земле не существует. Сон — это фундаментальная биологическая функция, связанная с восстановлением нервной системы, переработкой информации и поддержанием работы организма.

Даже самые простые организмы демонстрируют состояния покоя, похожие на сон. Например, у медуз наблюдаются циклы замедленной активности, хотя у них нет мозга в привычном понимании.

Особый интерес вызывают дельфины, которые используют уникальный механизм «поочередного сна» полушарий мозга. Пока одно полушарие отдыхает, другое продолжает контролировать дыхание и окружающую среду, позволяя животному оставаться активным.

Почему без сна не может обойтись ни одно живое существо

Исследования показывают, что сон необходим для восстановления нервной системы и нормальной работы мозга. В частности, во сне активируется процесс очищения мозга от метаболических продуктов и укрепляется память.

Лишение сна у животных и человека приводит к серьёзным нарушениям здоровья и снижению выживаемости. Даже у лабораторных организмов искусственное подавление сна сопровождается ухудшением когнитивных функций и сокращением жизни.