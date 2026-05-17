Ранние арбузы могут быть опасны: эксперт объяснила, на что обращать внимание

Специалист по пищевой безопасности рассказала, какие риски связаны с ранними арбузами, почему опасность чаще кроется не в нитратах, а в хранении и санитарии, и как выбрать безопасный плод, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Появление арбузов на прилавках уже в конце мая и начале лета не всегда говорит об их опасности, однако именно ранние плоды чаще вызывают вопросы у покупателей. По словам старшего преподавателя кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анны Джабаковой, основные риски связаны не только с нитратами, но и с нарушениями условий хранения, транспортировки и попытками ускорить созревание продукции.

Эксперт отметила, что распространенный миф о том, будто все ранние арбузы «накачаны химией», появился не случайно. В начале сезона часть продукции действительно выращивается с активным применением удобрений и стимуляторов роста, особенно если производителям важно как можно быстрее вывести товар на рынок. Однако сегодня ранние арбузы появляются также благодаря тепличным технологиям, поставкам из южных регионов и импорту.

Риск нитратов выше в начале сезона

По словам специалиста, вероятность повышенного содержания нитратов у ранних арбузов действительно выше, чем в разгар сезона. При этом сами нитраты не считаются ядом – они необходимы растениям для роста. Опасность возникает при превышении допустимых норм.

Особенно чувствительными к таким веществам считаются дети, беременные женщины, а также люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Главная опасность – бактерии и неправильное хранение

При этом, как подчеркнула Джабакова, на практике чаще угрозу представляют не нитраты, а бактерии и нарушение санитарных условий.

Арбуз содержит большое количество воды и сахара, что создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Если плод долго лежит на жаре, хранится возле дороги, имеет трещины или другие повреждения, риск кишечных инфекций значительно возрастает.

Отдельную опасность представляют уже разрезанные арбузы. Эксперт объяснила, что на сладкой и влажной мякоти бактерии особенно быстро размножаются при высокой температуре воздуха. Риск возрастает, если плод разрезали грязным ножом или хранили без охлаждения.

Именно поэтому санитарные службы регулярно предупреждают покупателей о нежелательности приобретения половинок и четвертинок арбузов на стихийных рынках и уличных развалах.

Какие признаки должны насторожить

Специалист перечислила и визуальные признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах с качеством продукта.

Слишком яркая, неестественно красная мякоть с глянцевым блеском, желтоватые прожилки внутри, водянистая структура и отсутствие характерного арбузного запаха могут говорить либо о незрелости, либо о нарушениях при выращивании. Но определить содержание нитратов «на глаз» все равно невозможно. Большинство популярных народных методов здесь не работают, - сказала эксперт.

Когда лучше покупать арбузы

Анна Джабакова напомнила, что естественный массовый сезон для российских арбузов приходится на вторую половину лета, особенно на август. Чем ближе к этому периоду, тем выше вероятность приобрести плод, созревший естественным образом без искусственного ускорения.

Если же хочется купить арбуз уже в начале лета, специалист рекомендует выбирать продукцию только в официальных торговых точках, избегая покупок у трасс и на стихийных рынках.

Также при выборе важно обращать внимание на состояние плода: он должен быть целым, без трещин, вмятин и других повреждений. Даже качественный ранний арбуз эксперт советует не употреблять в больших количествах сразу, особенно если он долго находился на жаре.